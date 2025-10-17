英國軍情五處首長：中國「每天」都構成國安威脅

英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆今天回應媒體提問時說，中國的「國家級行為者」不僅對英國的國家安全構成威脅，而且是「每一天」都如此。

麥卡勒姆（Ken McCallum）今天在倫敦MI5總部發表年度演說，更新國家安全形勢與威脅評估，並回應媒體提問。

媒體持續關注國會共諜疑雲。麥卡勒姆說，他對案件最終未能進入審判程序感到挫折，但提到MI5已成功阻斷兩位嫌疑人的活動。

時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於2023年在英國被捕，並被控向中國提供有損英國國家安全和利益的資訊，於2024年遭檢方起訴。

不過，檢方今年9月突然撤訴，引發質疑。首相府昨晚發布副國家安全顧問代表政府向檢方提交的證詞，多名國會議員認為證詞內容顯示檢方沒有充分理由撤訴，且檢方顯然未積極尋求更多證人的說法及事證。

由國會上、下議院重量級議員組成的「國家安全戰略聯席委員會」已決定就共諜案「破局」原因正式展開調查。具20年刑事律師資歷的下議院外交事務委員會主席、執政黨工黨籍議員索恩貝里（EmilyThornberry）今天在國會說，她無法理解檢方為何要作出「核彈級」決定、對案件進入審判程序喊停。

麥卡勒姆演說提到，英中關係或許本質複雜，但MI5的角色很單純，就是偵測、預防並強健應對任何威脅英國國家安全的活動。

麥卡勒姆強調，無論英國面臨的威脅源自何處，他都「絕不會退縮」。

他提到中國對英國施展的網路間諜活動、祕密的技術移轉和對政治事務等英國公共領域的惡意干預，以及對旅英異議人士的騷擾和恫嚇，並指出MI5上週才剛「再度」出手，介入阻卻中方相關行動。

不過，麥卡勒姆也說，一如情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國採取的「務實」策略，面對中國，英國也有必要把握有助自身利益的機會。

他重申去年演說提及的立場，即如何在「安全」與其他利益之間取得平衡、劃出適當界線，應交由政府（高階政務官）在參考國安專業人員意見後裁決。

至於英國面臨的整體安全形勢，麥卡勒姆提到，世界局勢較以往更複雜險峻和充滿敵意，這促使MI5的任務發生自2001年911事件以來最大的演變。

麥卡勒姆指出，自2020年初以來，MI5和警方總計成功阻卻19起已進入最後準備階段的恐怖攻擊行動。此外，僅是在去年，在英國國內，因為涉嫌參與有外國國家級行為者涉入的安全威脅活動而遭MI5調查的人數，即較前一年激增35%。更令人憂心的是，國安案件涉案人有年輕化趨勢。

麥卡勒姆表示，去年因為恐怖主義相關案件遭逮捕的232人之中，每5人就有1人「未滿17歲」。