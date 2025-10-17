聽新聞
因應台海情勢 美強化關島防衛

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／綜合報導

華爾街日報報導，中國飛彈能力快速提升，美國國防部正全力強化關島基地，旨在嚇阻共軍對台動武及因應台海衝突。

報導說，五角大廈全力打造關島防衛系統，關島距離北京比距離夏威夷還近，如今已是太平洋戰略支柱。多名美國軍官指出，強化關島基地旨在嚇阻實力漸增的共軍對台動武，展現美軍作戰能力。

五角大廈指出，中國飛彈部隊快速發展，東風26中程彈道飛彈可攜帶傳統與核彈頭，關島在射程範圍之內。二○三○年後關島將設置十八座新型飛彈防禦系統，包含偵測、攔截與作戰管理功能，對島上軍事設施提供全面防護。

美軍在關島設立可容納五千名陸戰隊的布列茲基地、潛艦維修中心與升級版的安德森空軍基地（Andersen Air Force），可停放因應台海衝突所需的長程轟炸機。

美國企業研究所學者古柏指出，有些人認為關島地理位置重要，需確保有效軍事運作；但也有人認為關島在可接受的成本下無法防衛，美軍應分散資源。

美軍軍官認為，中國九月盛大閱兵展出各型飛彈，當中包括超高音速版東風26，駭客也目標指向關島基建，因此關島絕對是中國的目標。中國海軍快速成長逼近界線，穿越包括台灣與日本在內的第一島鏈，劃設勢力範圍，希望跨過包括關島在內的第二島鏈，在衝突中居主導地位。

我外交部長林佳龍昨在立法院表示，美國加強對印太地區的部署，當然是因應中國的軍事擴張，台灣會做好因應與理念相近國家共同維護區域和平穩定。

美軍 關島 印太 台海 中共

