瑞典外交大臣訪華之際 書商桂敏海被捕十周年再受關注

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據路透社報道，中國外交部周四（10月16日）表示，獄中的瑞典出版商桂敏海是中國公民，堅決反對任何國家、組織或個人以任何形式干涉中國的司法主權。

桂敏海曾在香港出版對中共領導人持批評態度的書籍，是銅鑼灣書店股東。2020年，他因非法向境外提供情報的罪名被判處十年監禁，引發瑞典政府的抗議。

本周四至周五，瑞典外交大臣斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）訪華之際，桂敏海案件再次引發關注。

路透社報道說，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，“我想要再次強調，桂敏海違反了中國的法律法規，中國正在依法處理該案件”。

現年61歲的桂敏海於2015年在泰國度假勝地芭堤雅海灘首次被綁架，後來露面時處於中國的拘押之中。2017年他被釋放，但在2018年再次被中國大陸警方拘捕，被拘捕時，桂敏海正與瑞典外交官在前往北京的高鐵上。

寧波一家法院在對桂敏海的判決中稱，桂敏海已要求恢復中國國籍。

歐洲議會決議：再次強烈譴責、呼籲立即釋放

今年10月9日，桂敏海被監禁10周年之際，歐洲議會通過相關決議，強烈呼籲中國當局立即無條件釋放瑞典公民桂敏海。

決議中寫道，深切關注桂敏海被綁架和關押十周年即將到來，並再次最強烈地譴責對他的綁架、任意逮捕、關押和定罪。

決議中稱，鑑於桂敏海仍然被禁止與家人聯系，這引發了人們對他被拘押十年來健康狀況的嚴重擔憂。

歐洲議會的決議中向桂敏海的家人表示聲援，特別是他的女兒安吉拉·桂（Angela Gui），她為爭取桂敏海獲釋不懈努力。

本周二（10月14日），中國官方報道了瑞典外交大臣斯蒂納加德應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請訪華的消息。中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，瑞典是第一個同新中國建交的西方國家，今年5月，習近平主席同卡爾十六世·古斯塔夫國王就兩國建交75周年互致賀電，一致同意持續深化兩國務實合作，推動中瑞友好關系不斷發展。

桂敏海案件後，中國與瑞典關系緊張。

