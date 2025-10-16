瑞典中間黨黨主席遭威脅辭職 學者警告對民主不利

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩16日專電

瑞典中間黨黨主席哈特15日突然無預警辭職，她表示擔任黨主席期間受到持續的威脅與仇恨讓她感到自己無法正常運作。瑞典學者指出，許多政治人物時常受到威脅，讓他們不敢對某些議題發聲甚至離開政治活動，這對民主社會的運作不利。

瑞典中間黨（Centre Party）黨主席哈特（Anna-Karin Hatt）15日突然無預警辭去黨主席的職位，引起瑞典政治圈一片嘩然。她表示，自從擔任黨主席開始的這6個月以來，她每天都受到許多威脅，這嚴重地影響了個人，也讓她覺得長期下去，自己無法正常運作，也會影響到中間黨的工作，因此決定辭職。

哈特對瑞典電視台（SVT）表示，她不想鉅細靡遺地描述自己受到什麼威脅與仇恨，也不是單一事件讓她想要辭職。

她說，在一個更艱難、更極端化的社會與公眾討論氛圍中擔任黨主席不是她能夠負荷，因此統整狀況後做出辭職的決定。

她表示，許多民選政治人物不只是女性受到威脅，這對民主來說是種威脅，在極端化的社會氣氛中有許多人會因為害怕而不參與政治，若不改善，未來會很難找到民主代表。

瑞典電視台訪問政治學者哈康森（SandraHakansson），哈康森表示，哈特遭到如此多威脅並不令人意外，研究指出，現在的政治人物跟2010年代比起來受到更多威脅，而最常遭受威脅的多是有比較高政治地位、較為知名的政治人物。

在這其中，女性政治人物又比男性政治人物遭受的威脅更多，而威脅手法也有所不同。對於男性政治人物的威脅騷擾通常比較針對他們的政策或立場，但對女性政治人物的則多半針對個人且常常是有性別歧視的騷擾。

哈康森也表示，社群媒體的流行是造成威脅增加的解釋之一，她說，社群媒體對現在的政治人物來說是重要的媒介，許多人認為在不同社群媒體上出現是有利的。

她的研究也發現，威脅政治人物、散播仇恨言論的通常不是其他政治人物或是罪犯，而是一般的公民，他們通常用自己平常用的電子郵件跟社群帳號發送這些威脅與仇恨訊息。

她表示，對政治人物的仇恨和威脅對民主來說是不利的，因為她訪問的很多政治人物都說他們會選擇不要針對某些議題公開評論，或參與相關的辯論，甚至選擇不參與這些議題的推動。

政治人物通常會避免的議題包括移民與融合、性別平權、針對女性的暴力等。

她認為，從民主觀點來說，這是很嚴重的，因為選民必須要知道政治人物對各種議題的想法，這些威脅也可能造成很多人選擇不參與公眾事務。

