軍情五處首長警告 英國面臨中俄伊朗加劇威脅

英國國內反情報及國家安全部門「軍情五處」首長麥卡勒姆今天警告，英國面臨俄羅斯、中國跟伊朗等敵意國家日益加劇的威脅，涉及蓋達組織及伊斯蘭國的恐怖主義風險也非常高。

路透社報導，麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，因涉及威脅國安活動而遭調查的人數增加了35%，有敵意國家不斷淪於訴諸通常為恐怖分子所用的「骯髒」手段。

麥卡勒姆指出，軍情五處（MI5）已挫敗俄羅斯「一連串惡意監控陰謀」，並追蹤到20多起伊朗在背後支持、恐造成傷亡的秘密計畫。

他在位於倫敦的軍情五處總部發表年度演說時談到：「軍情五處今年面對的恐怖分子和國家行為者威脅數量及變化，超出我過往所見。」

英國屢次談到由俄羅斯、中國和伊朗發動的敵意行為，但這3國均否認相關指控。

麥卡勒姆提到，中國涉入網路間諜、引誘學者赴中、秘密干預英國公共生活，以及騷擾在英國的支持民主異議人士。

今年稍早，6名保加利亞人由於為俄羅斯從事監控工作，而以間諜罪被判入獄；還有5人因在倫敦對烏克蘭相關企業縱火被定罪，根據英國官員，下令者是俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。