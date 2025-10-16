快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

加薩衛生部：以色列歸還30具巴勒斯坦人遺體

中央社／ 中央社

（中央社巴勒斯坦自治區汗尤尼斯/耶路撒冷16日綜合外電報導）哈瑪斯（Hamas）控制的加薩（Gaza）衛生部與汗尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（NasserHospital）今天表示，以色列已將30具巴勒斯坦人遺體送回加薩，使累計歸還的遺體總數達到120具。

法新社報導，根據由美國總統川普（DonaldTrump）斡旋的停火協議，以色列同意，每歸還一名以色列亡者遺體，就交還15名巴勒斯坦人的遺體。

昨天深夜，哈瑪斯向以色列再交還兩具遺體，並表示已歸還所有其所能取得的以色列遇難者遺骸。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」。

據報導，哈瑪斯已歸還28名已知受害人質中的9具遺體以及另一具遺體，不過以色列表示後者並非人質遺體。

遺體 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

川普考慮放以軍恢復加薩作戰！嗆哈瑪斯違約後果「這是我一句話的事」

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

相關新聞

強調「戰鬥尚未結束」 以色列總理：決心確保所有加薩人質遺體返國

以色列總理內唐亞胡今天表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」

南韓APEC峰會月底舉行 消息人士：川習會最可能這天登場

南韓消息人士向韓聯社透露，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能於本月底亞太經合會（APEC）會議前夕對南韓進行國是訪...

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指...

是否會面習近平？川普預計29日抵首爾 準備參加APEC峰會

南韓總統辦公室今天表示，美國總統川普（Donald Trump）預計10月29日抵達首爾，準備參加31日登場的亞太經濟合...

高市早苗角逐首相！邀加入自民黨執政聯盟 日本維新會黨魁：恐會滅黨

兼任日本維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文16日直言，若該黨加入自民黨領導的執政聯盟，日本維新會恐怕會「滅黨」。

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

印度外交部對美國指印度將停買俄羅斯石油一事未正面表達意見，僅稱採購以印度民眾利益為優先考量，但提到美方表達盼深化能源合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。