加薩衛生部：以色列歸還30具巴勒斯坦人遺體

（中央社巴勒斯坦自治區汗尤尼斯/耶路撒冷16日綜合外電報導）哈瑪斯（Hamas）控制的加薩（Gaza）衛生部與汗尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（NasserHospital）今天表示，以色列已將30具巴勒斯坦人遺體送回加薩，使累計歸還的遺體總數達到120具。

法新社報導，根據由美國總統川普（DonaldTrump）斡旋的停火協議，以色列同意，每歸還一名以色列亡者遺體，就交還15名巴勒斯坦人的遺體。

昨天深夜，哈瑪斯向以色列再交還兩具遺體，並表示已歸還所有其所能取得的以色列遇難者遺骸。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」。

據報導，哈瑪斯已歸還28名已知受害人質中的9具遺體以及另一具遺體，不過以色列表示後者並非人質遺體。