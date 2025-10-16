快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

柬埔寨警方：將遣返與詐騙園區相關59名南韓公民

中央社／ 金邊16日綜合外電報導

柬埔寨警方表示，預計明天遣返59名與詐騙園區相關的南韓公民。首爾已派遣聯合工作小組前往柬埔寨首都金邊，處理南韓公民遭誘騙、綁架和拘禁等安全問題。

法新社報導，柬埔寨國家警察今天發布聲明指出，「當局與南韓駐柬大使館合作，計劃遣返59名在柬埔寨獲政府解救，或因其他罪嫌遭拘留的南韓公民」。

首爾政府昨天禁止國民前往柬埔寨局部地區，並派遣政府代表團前往該國，商議有關假工作、詐騙園區以及數十名南韓公民遭綁架的案件。

南韓政府指出，預估約1000名南韓人在柬埔寨從事詐騙相關工作，據說目前柬埔寨詐騙產業從業人數約有20萬人。

其中一些人在暴力脅迫下從事所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙，也就是假借虛擬貨幣投資名義，長時間與被害者建立信任後再騙取財物。

南韓方面強調，據信已有63名南韓公民遭柬埔寨當局拘留，南韓官員允諾全力協助他們返國。

另據韓聯社報導，南韓外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）接見外交部第二次官金珍我率領的政府聯合應對小組時，對日前1名南韓大學生在柬埔寨身亡一事表示遺憾，並承諾全力追捕犯罪嫌疑人，同時加大力道保護旅柬南韓公民。

柬埔寨 詐騙 南韓

