強調「戰鬥尚未結束」 以色列總理：決心確保所有加薩人質遺體返國
以色列總理內唐亞胡今天表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是在耶路撒冷赫澤山（Mount Herzl）軍人公墓出席紀念2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊的國家儀式時表示：「我們決心要確保所有人質都能返國。」
他強調：「戰鬥尚未結束，但有一點很明確——任何膽敢對我們下手的人，都要付出極為沉重的代價。我們決心取得勝利，這將深遠影響我們周遭環境許多年。」
哈瑪斯前一天宣稱，已將所有能夠接觸到的人質交還。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言