剩餘人質遺體未交還 以民團籲政府暫緩停火後續階段

致力協助以色列人質安全返國的「人質及失蹤家庭論壇」今天呼籲政府，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）未能歸還剩餘人質遺體，當局應暫緩執行停火協議後續階段。

法新社報導，「人質及失蹤家庭論壇」（Hostagesand Missing Families Forum）今天發表聲明敦促以色列政府，「只要哈瑪斯繼續明目張膽違反有關歸還所有人質及受害者遺體的義務，政府就應立即暫停執行協議的任何後續階段」。

根據美國總統川普（Donald Trump）公布的協議架構，後續階段包含對解除武裝的哈瑪斯領袖提供特赦，以及建立加薩戰後治理機制。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）昨天警告，若哈瑪斯不履行美國支持的停火協議，以色列將重新展開軍事行動。在此之前，哈瑪斯表示已將所有能夠尋獲的人質遺體悉數交還，並指出還需要特殊設備，才能搜尋其在協議中承諾交還的剩餘人質遺體。

「人質及失蹤家庭論壇」強調，「只要哈瑪斯違反協議和持續扣留19名人質（遺體），以色列就不會單方面推動協議後續進程。不能確保人質（遺體）立即歸還的任何政治或軍事行動，都是將以色列公民置於險境。」

據報導，哈瑪斯已歸還28名已知受害人質中的9具遺體以及另一具遺體，不過以色列表示後者並非人質遺體。