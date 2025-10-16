快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

南韓APEC峰會月底舉行 消息人士：川習會最可能這天登場

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）可能30日在南韓會面。法新社
南韓消息人士向韓聯社透露，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能於本月底亞太經合會（APEC）會議前夕對南韓進行國是訪問。依照行程研判，兩人可能10月30日會面。

消息人士稱，南韓正就兩位領導人的訪問安排與華府和北京磋商，並正就接待兩人國是訪問的具體細節進行微調。若訪問成行，兩人國是訪問將在南韓東南部的慶州進行，而不是首爾，慶州是本屆APEC的主辦城市。考慮到行程與APEC多邊峰會的時間重疊，屆時接待儀式可能採相對簡化的形式。

消息人士透露，川普預計10月29日開始為期兩天的訪問，第一天將與南韓總統李在明舉行峰會，並於同日舉行國宴。習近平則預計10月30日訪問南韓，李在明與習近平料將在當天舉行峰會與國宴。

由於川普30日就會離開南韓，不會參加31日起舉行的APEC峰會，而習近平30日才抵達南韓，因此依照目前行程，川習可能在30日會面。

國家安保室室長魏聖洛則說，「如果美中領袖會面，可能會在川普停留期間舉行（30日）」，但拒絕透露進一步細節。

本屆APEC峰會訂於10月31日至11月1日舉行，部長級會議與商界領袖會議則將於本周舉行。

南韓 APEC 川普 美國 習近平 李在明 北京 美中

