組織犯罪嚴重引眾怒 秘魯反政府示威爆衝突釀死傷

秘魯總統赫里表示 ，今天在首都利馬的集會活動發生暴力事件，造成至少1人喪生。赫里日前才上任，但未能平息民眾對政治階層的不滿。秘魯人權監察機構指出，另有102人受傷，其中包括24名平民和78名警察。

由青年主導的示威活動吸引了數以千計秘魯民眾走上街頭，他們對當局未能解決日益惡化的犯罪危機感到憤怒，示威不僅發生在利馬（Lima），也蔓延至其他城市。

法新社記者報導，夜幕降臨時，部分抗議者試圖衝破國會周邊的安全屏障，部分群眾還投擲石塊並燃放煙火。防暴警察則使用催淚瓦斯進行驅散。

赫里（Jose Jeri）在社群平台X上表示：「我對時年32歲公民魯伊斯（Eduardo Ruiz Sanz）的死亡深感遺憾。」但他未說明具體情況。

非政府組織國家人權協調機構指出，該男子可能遭到便衣警察開槍擊中。法新社的畫面還顯示，一名警察被石塊擊中，臉部滿是血跡。

赫里並稱，這場「和平示威」已被犯罪分子滲透，目的是「製造混亂」。

過去數週，秘魯一直遭受抗議活動衝擊。國會上週表決通過時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）彈劾案，時任國會議長赫里出任臨時總統，直至明年4月舉行選舉。批評者認為博魯阿爾特應對犯罪激增負責，並認為她涉嫌貪腐。

現年49歲的自由職業者梅沙（Amanda Meza）在遊行前往國會時告訴法新社：「我覺得大家都很不滿，因為（政府）什麼都沒做。」

她指出：「國家沒有提供任何安全保障。」她並說，勒索與包工殺人案件「在秘魯大幅增加」。