快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

組織犯罪嚴重引眾怒 秘魯反政府示威爆衝突釀死傷

中央社／ 利馬15日綜合外電報導

秘魯總統赫里表示 ，今天在首都利馬的集會活動發生暴力事件，造成至少1人喪生。赫里日前才上任，但未能平息民眾對政治階層的不滿。秘魯人權監察機構指出，另有102人受傷，其中包括24名平民和78名警察

由青年主導的示威活動吸引了數以千計秘魯民眾走上街頭，他們對當局未能解決日益惡化的犯罪危機感到憤怒，示威不僅發生在利馬（Lima），也蔓延至其他城市。

法新社記者報導，夜幕降臨時，部分抗議者試圖衝破國會周邊的安全屏障，部分群眾還投擲石塊並燃放煙火。防暴警察則使用催淚瓦斯進行驅散。

赫里（Jose Jeri）在社群平台X上表示：「我對時年32歲公民魯伊斯（Eduardo Ruiz Sanz）的死亡深感遺憾。」但他未說明具體情況。

非政府組織國家人權協調機構指出，該男子可能遭到便衣警察開槍擊中。法新社的畫面還顯示，一名警察被石塊擊中，臉部滿是血跡。

赫里並稱，這場「和平示威」已被犯罪分子滲透，目的是「製造混亂」。

過去數週，秘魯一直遭受抗議活動衝擊。國會上週表決通過時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）彈劾案，時任國會議長赫里出任臨時總統，直至明年4月舉行選舉。批評者認為博魯阿爾特應對犯罪激增負責，並認為她涉嫌貪腐。

現年49歲的自由職業者梅沙（Amanda Meza）在遊行前往國會時告訴法新社：「我覺得大家都很不滿，因為（政府）什麼都沒做。」

她指出：「國家沒有提供任何安全保障。」她並說，勒索與包工殺人案件「在秘魯大幅增加」。

秘魯 警察

延伸閱讀

法總理爭取左派支持重大讓步 暫停退休年齡改革

最高院挑戰投票權利法…大法官傾向限制根據種族畫分選區

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

相關新聞

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指...

是否會面習近平？川普預計29日抵首爾 準備參加APEC峰會

南韓總統辦公室今天表示，美國總統川普（Donald Trump）預計10月29日抵達首爾，準備參加31日登場的亞太經濟合...

高市早苗角逐首相！邀加入自民黨執政聯盟 日本維新會黨魁：恐會滅黨

兼任日本維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文16日直言，若該黨加入自民黨領導的執政聯盟，日本維新會恐怕會「滅黨」。

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

印度外交部對美國指印度將停買俄羅斯石油一事未正面表達意見，僅稱採購以印度民眾利益為優先考量，但提到美方表達盼深化能源合作...

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

以色列軍方今天宣布，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨晚歸還的兩具人質遺體身分已經確認，分別是海曼與阿崔希

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。