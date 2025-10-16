日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指名選舉」時投給她。

這場會談由高市提出。會後神谷對此答道，參政黨會獨立行事，以國家利益為最優先。

兩黨黨魁就減稅、日本國內因外籍人士人數大增引發的問題及反間諜法等議題交換意見。

高市對神谷指稱，「自民黨和參政黨主張的政策接近」。神谷則答道，「不講權謀、談判的策略手段，本黨會支持好的政策，不行的政策就不會支持」。

日本產經新聞16日報導說，由於參政黨目前的方針是在首相指名選舉時投給自家黨魁神谷，而非投給高市，因此是否會回應高市前述的請求，處於很微妙的情勢。