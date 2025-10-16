快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本在野黨「參政黨」黨魁神谷宗幣9月在東京的中央黨部受訪。美聯社
日本在野黨「參政黨」黨魁神谷宗幣9月在東京的中央黨部受訪。美聯社

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指名選舉」時投給她。

這場會談由高市提出。會後神谷對此答道，參政黨會獨立行事，以國家利益為最優先。

兩黨黨魁就減稅、日本國內因外籍人士人數大增引發的問題及反間諜法等議題交換意見。

高市對神谷指稱，「自民黨和參政黨主張的政策接近」。神谷則答道，「不講權謀、談判的策略手段，本黨會支持好的政策，不行的政策就不會支持」。

日本產經新聞16日報導說，由於參政黨目前的方針是在首相指名選舉時投給自家黨魁神谷，而非投給高市，因此是否會回應高市前述的請求，處於很微妙的情勢。

日本 自民黨 高市早苗 首相 減稅

延伸閱讀

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

高市當選日相機率升高 與維新會代表會面 組成新執政聯盟有譜

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

相關新聞

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指...

是否會面習近平？川普預計29日抵首爾 準備參加APEC峰會

南韓總統辦公室今天表示，美國總統川普（Donald Trump）預計10月29日抵達首爾，準備參加31日登場的亞太經濟合...

高市早苗角逐首相！邀加入自民黨執政聯盟 日本維新會黨魁：恐會滅黨

兼任日本維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文16日直言，若該黨加入自民黨領導的執政聯盟，日本維新會恐怕會「滅黨」。

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

印度外交部對美國指印度將停買俄羅斯石油一事未正面表達意見，僅稱採購以印度民眾利益為優先考量，但提到美方表達盼深化能源合作...

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

以色列軍方今天宣布，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨晚歸還的兩具人質遺體身分已經確認，分別是海曼與阿崔希

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。