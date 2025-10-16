是否會面習近平？川普預計29日抵首爾 準備參加APEC峰會
南韓總統辦公室今天表示，美國總統川普（Donald Trump）預計10月29日抵達首爾，準備參加31日登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
南韓總統府1名官員向法新社證實，川普預計「於29日抵達」。
今年的APEC峰會訂10月31日至11月1日在南韓舉行；中國國家主席習近平預計也會出席。
北京當局上週宣布對稀土技術擴大出口管制後，川普揚言取消與習近平在APEC峰會期間的會面，以示反制。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天接受財經媒體CNBC專訪時指出，川普仍計劃與習近平會面。
首爾當局還說，美國和北韓「不排除」在APEC峰會場邊舉行會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言