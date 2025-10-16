是否會面習近平？川普預計29日抵首爾 準備參加APEC峰會

快訊

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

南韓總統辦公室今天表示，美國總統川普（Donald Trump）預計10月29日抵達首爾，準備參加31日登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

南韓總統府1名官員向法新社證實，川普預計「於29日抵達」。

今年的APEC峰會訂10月31日至11月1日在南韓舉行；中國國家主席習近平預計也會出席。

北京當局上週宣布對稀土技術擴大出口管制後，川普揚言取消與習近平在APEC峰會期間的會面，以示反制。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天接受財經媒體CNBC專訪時指出，川普仍計劃與習近平會面。

首爾當局還說，美國和北韓「不排除」在APEC峰會場邊舉行會談。

川普 APEC 美國 首爾 南韓

