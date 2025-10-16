高市早苗角逐首相！邀加入自民黨執政聯盟 日本維新會黨魁：恐會滅黨
兼任日本維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文16日直言，若該黨加入自民黨領導的執政聯盟，日本維新會恐怕會「滅黨」。
吉村16日在大阪府廳答覆媒體提問時坦言，日本維新會參加聯合政府，作為1個政黨，「恐有滅黨的風險」。
不過吉村也補充說，如果今後有機會認真地讓日本實行根本上的結構改革，那即使有滅黨的風險，「也該為了日本來挑戰」。
其實吉村過去就公開說過，「我想，要是本黨加入執政聯盟，那會滅黨」等消極言論。
日本維新會預定自16日起和自民黨在政策上展開黨際協商，日本維新會希望在其主張的「大阪都」作為日本「副首都」構想及社會保障的改革等議題上，取得自民黨的理解。
自民黨總裁（黨魁）高市早苗與吉村15日晚間在日本國會會談時，代表自民黨向日本維新會提出合作請求。兩黨決定自16起以建立執政聯盟為目標，啟動政策協商。吉村表示，兩黨一達成共識，日本維新會就會在國會臨時會舉行「首相指名選舉」時支持高市。
