高市早苗角逐首相！邀加入自民黨執政聯盟 日本維新會黨魁：恐會滅黨

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本維新會黨魁吉村洋文（左）15日與自民黨新總裁高市早苗（右）會談。法新社
兼任日本維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文16日直言，若該黨加入自民黨領導的執政聯盟，日本維新會恐怕會「滅黨」。

吉村16日在大阪府廳答覆媒體提問時坦言，日本維新會參加聯合政府，作為1個政黨，「恐有滅黨的風險」。

不過吉村也補充說，如果今後有機會認真地讓日本實行根本上的結構改革，那即使有滅黨的風險，「也該為了日本來挑戰」。

其實吉村過去就公開說過，「我想，要是本黨加入執政聯盟，那會滅黨」等消極言論。

日本維新會預定自16日起和自民黨在政策上展開黨際協商，日本維新會希望在其主張的「大阪都」作為日本「副首都」構想及社會保障的改革等議題上，取得自民黨的理解。

自民黨總裁（黨魁）高市早苗與吉村15日晚間在日本國會會談時，代表自民黨向日本維新會提出合作請求。兩黨決定自16起以建立執政聯盟為目標，啟動政策協商。吉村表示，兩黨一達成共識，日本維新會就會在國會臨時會舉行「首相指名選舉」時支持高市。

日本維新會 自民黨 執政聯盟 高市早苗 首相

相關新聞

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

美國總統川普與法國總統馬克宏日前再度上演「握手馬拉松」，兩人在加薩和平峰會上握手將近30秒，影片在社群引發熱議，甚至有唇...

不能用水清洗飛機座椅？芬蘭航空取消約40航班影響約5千人 原因曝光

商業內幕15日報導，芬蘭航空（Finnair）發現可能因用水清洗飛機座椅而違反消防安全規定後，於13日與14日取消約40...

不只買飆風、可汗戰機！印尼防長：將首度採購大陸「殲-10」戰鬥機

陸媒環球網報導，據印尼安塔拉通訊社、《雅加達環球報》報導，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）1...

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

印度外交部對美國指印度將停買俄羅斯石油一事未正面表達意見，僅稱採購以印度民眾利益為優先考量，但提到美方表達盼深化能源合作...

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

以色列軍方今天宣布，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨晚歸還的兩具人質遺體身分已經確認，分別是海曼與阿崔希

