海地太子港暴力惡化 無國界醫生組織永久關閉急診中心

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）今天表示，受到持續不斷的暴力衝突影響，被幫派控制達9成的海地首都太子港，其急診醫療中心已被迫永久關閉，終結這項長期為當地提供救命協助的重要服務。

美聯社報導，隨著幫派暴力惡化，目前首都超過6成的醫療設施，包括綜合醫院，都已停止運作或無法正常運行。

位於太子港圖爾若（Turgeau）社區的無國界醫生急診中心，曾在今年3月因武裝分子開槍攻擊正在撤離工作人員的4輛車輛，被迫暫時關閉，部分員工受輕傷。

無國界醫生駐海地行動負責人畢凱（Jean-MarcBiquet）指出：「該建築因靠近戰鬥區，多次遭流彈擊中，若恢復營運，對病患與醫護人員而言風險過高。」

在今年3月遭攻擊前，該急診中心僅於2月24日至3月2日間就已救治超過300名傷患，2月單月醫療諮詢人次更超過2500例。

這間急診中心最初於2006年設立在太子港馬蒂桑（Martissant）社區，2021年因治安惡化遷移至圖爾若。自2021年至2025年3月期間，該中心共治療超過10萬人。

根據聯合國統計，今年1月至6月間，海地全國超過3100人遭殺害，另有1100人受傷。聯合國國際移民組織（IOM）指出，幫派暴力也造成創紀錄的140萬人被迫流離失所，較2024年底暴增36%。其中，將近2/3新出現的流離失所案例發生在太子港以外地區，尤其是海地中部。

IOM同時表示，今年臨時安置營數量已從去年12月的142處增至238處，反映人道危機持續升高。