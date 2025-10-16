川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

快訊

中央社／ 新德里16日專電
美國總統川普（右）今天表示，印度總理莫迪（左）向他保證，印度將停止向俄羅斯購買石油。 路透社
美國總統川普（右）今天表示，印度總理莫迪（左）向他保證，印度將停止向俄羅斯購買石油。 路透社

印度外交部對美國指印度將停買俄羅斯石油一事未正面表達意見，僅稱採購以印度民眾利益為優先考量，但提到美方表達盼深化能源合作之意，目前相關討論正在進行。

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）向他保證，印度將停止向俄羅斯購買石油。

川普提到，印度要擺脫對俄羅斯石油的依賴需要時間，但他相信這項轉變已在進行中，並稱一旦印度停止進口俄羅斯的石油，（美國與印度）便可恢復正常的貿易關係。

印度反對黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）為此大力批評莫迪，他稱莫迪在印巴衝突、加薩問題等事上，一再將話語權交給川普，似乎是「害怕」川普。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天上午對此做出回應。他表示，印度石油、天然氣仰賴進口，在能源相關的情勢持續動盪下，維護印度消費者的利益，「始終是我們的首要考量」，而印度的進口政策也完全以此為依據。

賈斯瓦提到，確保能源有「穩定的價格」、可以「有保障的供應」，始終是印度能源管理的兩大重要目標，實際作法包括擴大能源採購管道，以及根據市場狀況適時有多元化（採購）等。

賈斯瓦指出，印度多年來一直致力於增加採購美國能源，過去10年間也確實有穩定的進展。川普政府已表明有意深化與印度在能源上的合作，相關的討論正在進行中。

印度向俄羅斯購買石油的問題，一直是美國與印度討論的焦點，因為美國不斷宣稱，印度從俄羅斯進口石油，是在為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發起的俄烏戰爭提供資金。

美國要求各國停止向俄羅斯購油，甚至因此對印度商品加徵25%的關稅，讓印度銷往美國的物品，面臨總額高達50%的關稅，這讓印度與美國的關係一度陷入緊張，直到川普、莫迪陸續對彼此釋出善意後，兩國關係才出現和緩。

