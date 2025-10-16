影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

美國總統川普與法國總統馬克宏日前再度上演「握手馬拉松」，兩人在加薩和平峰會上握手將近30秒，影片在社群引發熱議，甚至有唇語專家稱，兩人在鏡頭前疑似互相放話。

埃及13日在夏姆錫克舉行和平峰會，簽署加薩和平宣言，全球20多名領袖赴會。會中，川普與馬克宏「超時握手」的詭異畫面意外引發社群熱議。

福斯新聞描述，一開始兩人看似普通握手寒暄，中途逐漸改變姿勢，變得像在「掰手腕」，兩人不時將對方的手拉向自己，似乎在爭奪肢體上的主導權，全程整整握了有26秒。鏡報描述，兩人握手時神情緊繃、動作僵硬。

報導稱，川普與馬克宏的關係多年在友好與敵意間擺盪。美法最新一次緊張互動是馬克宏9月在聯合國大會正式宣布承認巴勒斯坦國，川普形容此舉是「對哈瑪斯2023年10月跨境襲擊以色列的獎勵」。

鏡報引述唇語專家希克林（Nicola Hickling）分析兩人似乎在握手時互相放話。希克林解讀，川普在馬克宏上台時說：「很高興見到你，所以你同意了吧？」馬克宏背對鏡頭回應。接著川普似乎問：「真心的嗎？」馬克宏回答：「當然。」

川普繼續緊握手掌，接著似乎靠在馬克宏耳邊說：「好，那現在我想知道原因，你傷害了我，我知道了」，又說「我正在促成和平」。馬克宏拍了拍川普的手背，低頭似乎說了「鬆下手」。

川普無視馬克宏要求，甚至握得更緊。馬克宏再說「私下再談」，川普回應：「我只反擊傷害別人的人。」馬克宏則回答「了解，我們得看看之後的發展」，川普則說「希望你們動起來，待會見。」

其實這並非川普與馬克宏頭一次因握手引發關注。2017年，川普拜訪法國，也曾與馬克宏握手長達28秒，當時姿勢也變得像在較勁。