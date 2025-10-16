快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與法國總統馬克宏13日在埃及峰會握手寒暄。美聯社
美國總統川普與法國總統馬克宏13日在埃及峰會握手寒暄。美聯社

美國總統川普與法國總統馬克宏日前再度上演「握手馬拉松」，兩人在加薩和平峰會上握手將近30秒，影片在社群引發熱議，甚至有唇語專家稱，兩人在鏡頭前疑似互相放話。

埃及13日在夏姆錫克舉行和平峰會，簽署加薩和平宣言，全球20多名領袖赴會。會中，川普與馬克宏「超時握手」的詭異畫面意外引發社群熱議。

福斯新聞描述，一開始兩人看似普通握手寒暄，中途逐漸改變姿勢，變得像在「掰手腕」，兩人不時將對方的手拉向自己，似乎在爭奪肢體上的主導權，全程整整握了有26秒。鏡報描述，兩人握手時神情緊繃、動作僵硬。

報導稱，川普與馬克宏的關係多年在友好與敵意間擺盪。美法最新一次緊張互動是馬克宏9月在聯合國大會正式宣布承認巴勒斯坦國，川普形容此舉是「對哈瑪斯2023年10月跨境襲擊以色列的獎勵」。

鏡報引述唇語專家希克林（Nicola Hickling）分析兩人似乎在握手時互相放話。希克林解讀，川普在馬克宏上台時說：「很高興見到你，所以你同意了吧？」馬克宏背對鏡頭回應。接著川普似乎問：「真心的嗎？」馬克宏回答：「當然。」

川普繼續緊握手掌，接著似乎靠在馬克宏耳邊說：「好，那現在我想知道原因，你傷害了我，我知道了」，又說「我正在促成和平」。馬克宏拍了拍川普的手背，低頭似乎說了「鬆下手」。

川普無視馬克宏要求，甚至握得更緊。馬克宏再說「私下再談」，川普回應：「我只反擊傷害別人的人。」馬克宏則回答「了解，我們得看看之後的發展」，川普則說「希望你們動起來，待會見。」

其實這並非川普與馬克宏頭一次因握手引發關注。2017年，川普拜訪法國，也曾與馬克宏握手長達28秒，當時姿勢也變得像在較勁。

馬克宏 川普 社群

延伸閱讀

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

相關新聞

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

美國總統川普與法國總統馬克宏日前再度上演「握手馬拉松」，兩人在加薩和平峰會上握手將近30秒，影片在社群引發熱議，甚至有唇...

不能用水清洗飛機座椅？芬蘭航空取消約40航班影響約5千人 原因曝光

商業內幕15日報導，芬蘭航空（Finnair）發現可能因用水清洗飛機座椅而違反消防安全規定後，於13日與14日取消約40...

不只買飆風、可汗戰機！印尼防長：將首度採購大陸「殲-10」戰鬥機

陸媒環球網報導，據印尼安塔拉通訊社、《雅加達環球報》報導，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）1...

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南亞緊張 巴基斯坦、阿富汗停火48小時 對話尋求和平

南亞近來情勢緊張升溫，巴基斯坦與阿富汗的邊界衝突進入第2周，巴基斯坦與阿富汗神學士政府（Taliban，另譯塔利班）於1...

法總理爭取左派支持重大讓步 暫停退休年齡改革

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）14日宣布將向國會提議暫停退休制度改革。這是總統馬克宏任內備受爭議的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。