不能用水清洗飛機座椅？芬蘭航空取消約40航班影響約5千人 原因曝光
商業內幕15日報導，芬蘭航空（Finnair）發現可能因用水清洗飛機座椅而違反消防安全規定後，於13日與14日取消約40個航班，影響約5000名乘客。
芬蘭航空旗下15架空中巴士A321客機中，有8架暫時停飛。公司發言人表示，原因是從座椅套製造商獲得資訊，指出尚未「正確驗證」用水清洗是否會影響防火性能。發言人說：「安全始終是我們的首要任務，公司始終遵循製造商的維修指示，以及主管機關的指導方針與建議。」
這8架A321客機13日在沒乘客的情況下，飛回芬蘭航空位於首都赫爾辛基的樞紐機場。發言人補充表示：「我們正在研究各種方案，以便盡快讓這些飛機恢復執勤。」
這並非首次有旅客行程因航空公司發現罕見問題而被打亂，荷蘭皇家航空（KLM）6月一架航班在飛越大西洋途中折返阿姆斯特丹，原因是飛機即將達到維修期限。同月，美國航空（American Airlines）一架飛往義大利拿坡里的航班，由於誤派過大機型，改道前往羅馬。
