不只買飆風、可汗戰機！印尼防長：將首度採購大陸「殲-10」戰鬥機

陸媒環球網報導，據印尼安塔拉通訊社、《雅加達環球報》報導，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日表示，將採購中國大陸的「殲-10」戰鬥機。他當天向記者表示，「殲-10」戰鬥機將很快出現在雅加達，但他未透露有關採購的具體時間表、數量等細節。

《雅加達環球報》稱，夏弗里的發言人不久前曾向媒體表示，印尼空軍仍在評估購買「殲-10」的可能性。 該發言人指，「希望為我們的軍隊配備最好的軍事武器。

但美聯社則指，雅加達方面將購買至少42架「殲-10C」，這是該國首次非西方飛機採購交易。印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）15日則證實，財政部已批准從中國購買飛機的預算，金額超過90億美元。

美聯社報導提到，印尼空軍目前擁有來自美、俄、英等國的戰鬥機，其中一些飛機需要升級或更換。今年6月土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）宣布，土耳其將向印尼出口48架「可汗」（KAAN）戰鬥機。厄多安在社媒平台X貼文中表示，這些戰鬥機將在土耳其製造，然後出口到印尼。

印尼也於2024年1月敲定了42架法國飆風戰機的訂單，預計首架將於2026年初交付。這個東南亞最大的經濟體也宣布購買2艘法國鮋魚級潛艇，和13支泰雷茲地面控制攔截雷達。

印尼國防與戰略研究所國防分析師蘇卡迪斯（Beni Sukadis）表示，印尼數十年來一直依賴西方供應商，此次從北京購買大量武器，「可以解讀為印尼安全方向的轉變，因為中國在東南亞地區的軍事和外交影響力日益增強」，他也示警，「此舉可能引發中國在南海有直接利益的地區敏感問題。」