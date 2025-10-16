快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

秘魯抗議爆警民衝突 總統赫里：至少75人受傷

中央社／ 利馬15日綜合外電報導

秘魯總統赫里（Jose Jeri）表示，首都利馬（Lima）的集會活動今天發生暴力事件，造成至少55名警察和20名平民受傷。

法新社報導，赫里在社群平台X上表示：「最新消息：55名警察受傷、20名平民受傷。」數以千計民眾在利馬國會大樓附近集會，抗議這個南美國家政治階層和腐敗。

秘魯國會上週表決通過總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）彈劾案，時任國會議長赫里接任總統。

路透社報導，博魯阿爾特因涉嫌濫權和洗錢遭到檢方調查，檢方要求限制出境，但法官巴爾德斯（Fernando Valdez）今天駁回，表示博魯阿爾特並無潛逃之虞，檢方的聲請「缺乏根據」。

博魯阿爾特面臨多項刑事指控，她否認有任何不當行為。

警察 秘魯

延伸閱讀

北投國中女壘奪世界冠軍 賴總統肯定促進台美交流

賴清德籲支持修「國安十法」 黃國昌：資安法早三讀

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

相關新聞

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

美國總統川普與法國總統馬克宏日前再度上演「握手馬拉松」，兩人在加薩和平峰會上握手將近30秒，影片在社群引發熱議，甚至有唇...

不能用水清洗飛機座椅？芬蘭航空取消約40航班影響約5千人 原因曝光

商業內幕15日報導，芬蘭航空（Finnair）發現可能因用水清洗飛機座椅而違反消防安全規定後，於13日與14日取消約40...

不只買飆風、可汗戰機！印尼防長：將首度採購大陸「殲-10」戰鬥機

陸媒環球網報導，據印尼安塔拉通訊社、《雅加達環球報》報導，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）1...

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南亞緊張 巴基斯坦、阿富汗停火48小時 對話尋求和平

南亞近來情勢緊張升溫，巴基斯坦與阿富汗的邊界衝突進入第2周，巴基斯坦與阿富汗神學士政府（Taliban，另譯塔利班）於1...

法總理爭取左派支持重大讓步 暫停退休年齡改革

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）14日宣布將向國會提議暫停退休制度改革。這是總統馬克宏任內備受爭議的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。