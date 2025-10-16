秘魯抗議爆警民衝突 總統赫里：至少75人受傷

秘魯總統赫里（Jose Jeri）表示，首都利馬（Lima）的集會活動今天發生暴力事件，造成至少55名警察和20名平民受傷。

法新社報導，赫里在社群平台X上表示：「最新消息：55名警察受傷、20名平民受傷。」數以千計民眾在利馬國會大樓附近集會，抗議這個南美國家政治階層和腐敗。

秘魯國會上週表決通過總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）彈劾案，時任國會議長赫里接任總統。

路透社報導，博魯阿爾特因涉嫌濫權和洗錢遭到檢方調查，檢方要求限制出境，但法官巴爾德斯（Fernando Valdez）今天駁回，表示博魯阿爾特並無潛逃之虞，檢方的聲請「缺乏根據」。

博魯阿爾特面臨多項刑事指控，她否認有任何不當行為。