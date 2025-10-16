加薩停火協議生效 新加坡加速提供人道援助

以色列與哈瑪斯停火協議生效之際，新加坡宣布將加快提供人道援助，並加強與巴勒斯坦民族權力機構合作，協助巴勒斯坦提升治理能力與行政體系建設。

根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議，自13日起巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已將20名倖存人質遣返以色列，以色列則釋放近2000名被關押的巴勒斯坦囚犯作為交換。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在國會答覆議員提問時，說明新加坡將如何支持加薩20點和平計畫，並回應新加坡是否會在相關過程中扮演角色。

聯合早報報導，維文指出，過去2年來新加坡與當地非政府組織、世界糧食計劃署及多家醫院密切合作，提供人道援助。來自新加坡國立大學醫院的醫療團隊數週前也曾前往當地支援。

他說，目前加薩的當務之急是加快人道援助步伐，前提是陸路通道能儘快開放，以便必要規模的物資能運送入境。

「我們期待與區域夥伴展開更多合作，同時也期望以色列方面盡到責任，透過加薩陸路關口協助人道援助物資順利運送。」維文指出，目前討論新加坡在相關過渡機構中扮演的角色仍為時過早，但新加坡會在短期內深化與巴勒斯坦民族權力機構的合作。

他表示，新加坡多年來透過能力建設計畫、技術援助及獎學金方案，協助巴勒斯坦提升行政與治理能力，新加坡政府將加快與巴勒斯坦當局的交流，支持對方實現願景，包括恢復過去未能掌握的加薩地帶治理功能。星方將密切關注局勢發展，並在能力所及的範圍內貢獻力量，「新加坡雖是小國、距離遙遠，但我們是一個多元種族、多元宗教、團結的社會。」

新加坡總理黃循財日前發文，表示新加坡長期以來支持巴勒斯坦人民擁有家園的權利，相信透過談判達成的「兩國方案」是實現持久和平的道路；呼籲新加坡人團結一致，共同為建設新加坡及新加坡以外的和平努力。