印尼擬購至少42架中國製戰機 恐觸區域敏感神經

印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）今天表示，雅加達將採購至少42架中國製殲-10C（J-10C）戰機，這將是印尼首次購買非西方製造的戰機。

美聯社報導，夏弗里在首都雅加達向記者表示，印尼很快就會購入中國製戰機，作為軍事現代化計畫的一環。分析人士指出，這項交易可能觸及區域敏感神經，並產生地緣政治影響。

夏弗里說，「它們很快就會飛越雅加達上空」，但拒絕透露更多相關細節。

印尼國防部發言人印基里王（Frega Ferdinand WenasInkiriwang）上個月首度披露印尼將採購殲-10戰機的計畫。印尼媒體報導，印尼空軍仍在評估這款中國製戰機，以確保此次採購能有效強化印尼的防空能力。

印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）今天證實，財政部已批准這筆超過90億美元（約新台幣2755億元）的預算，還說「一切應該都已準備就緒」，但得再次確認北京將於何時交機。

在總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導下，印尼正努力升級現代化軍武並強化國防產業。普拉伯沃自2019年出任國防部長以來，曾多次出訪中國、法國、俄羅斯、土耳其和美國，尋求新型武器與監控防禦系統。

印尼空軍目前擁有來自美國、俄羅斯與英國等國的戰機，部分機型需升級或汰換。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今年6月宣布，土耳其將向印尼出口48架KAAN戰機。

印尼也在2024年1月向法國購買42架「飆風」（Dassault Rafale）戰機，首批預計將在2026年初交付。

專家指出，儘管印尼奉行「不結盟」政策，政府仍不應低估其選擇所帶來的地緣政治影響，警告此舉「可能觸動區域對南海問題的敏感反應」，而這涉及中國在該區域的直接利益。