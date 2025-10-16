泰國推刺激政策救經濟 學者：政局不穩恐削弱成效

泰國總理阿努廷日前表示，泰國經濟落後越南簡直是場「惡夢」，他昨天首次主持經濟內閣會議，將實施快速刺激消費和長期有效的措施。學者分析，泰國經濟結構問題長期拖累成長，短期刺激恐難奏效，根本問題仍是政局不穩。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前在研討會中提及，泰國經濟已落後越南，並稱此為可怕「惡夢」。

根據世界銀行9月8日發布的經濟報告，預估越南GDP年成長率為6.6%，為東南亞國家之最。分析指，由於出口結構升級等因素，並可望於幾年後超越泰國。

提振泰國經濟是阿努廷上任後的首要任務之一，他15日在國會大廈首次主持經濟內閣會議，包括副總理兼財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）、副總理兼交通部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）和商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）等多名官員出席。

泰國日前批准一項440億泰銖的刺激消費計劃，政府將為部分食品、商品和服務提供補貼。泰國「鮮新聞」（Khaosod）報導，阿努廷在會議上說，政府實施快速奏效的政策，需要各部門通力合作，才能在4個月的執政時間內，秉持短期刺激達到長期成效的精神取得成果。

在曼谷旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）賣衣服逾十年的賈林（Mimi Jarin）對近年經濟低迷有深刻感受。她說，市集以前非常熱鬧，業績很好，但現在的遊客人數與疫情前相比，少了將近一半。

她告訴中央社：「這裡的主要顧客都是外國人，或許全球經濟不好，也衝擊了市集的生意。」

同樣在恰圖恰市集販售植栽的文恩（Win）則表示，他的主要客群都是外國人，近年客戶為節省開支而不再來市集購買植物，而是改成線上訂購。

他說：「我的客戶通常每1到2個月會來這裡買植物，但現在可能4到5個月才來一次，甚至一年只來2、3次。」

泰國近年經濟表現低迷，疫後復甦速度落後越南、印尼與菲律賓等鄰國。泰國法政大學（ThammasatUniversity）商學院學者帕維達（Pavida Pananond）表示，這並非新現象。

她向中央社指出，泰國長期仰賴出口製造業與觀光業作為兩大經濟驅動，但在勞動力生產力偏低、結構改革遲滯的情況下，經濟成長動能逐漸疲弱。

她說：「疫情更重創觀光業，使得一大經濟驅動停擺，也凸顯出口競爭力下降的問題。」

帕維達認為，泰國經濟長期面臨多重結構性挑戰，包括生產力低、國內政局頻繁更迭不穩定，並舉例說，「過去20年，泰國政府多次因政變或憲法法院判決而更換總理，過去3年換了3名總理，政治不確定性嚴重削弱投資者信心」。

她指出，總理阿努廷正透過挹注現金和補貼等措施刺激內需消費，有助於短期帶動經濟並拉抬支持度，但若缺乏政治穩定與更深層的結構改革，這類短期措施難以扭轉經濟不佳的長期趨勢。

帕維達告訴中央社，泰國須調整經濟發展模式，過去仰賴外資設廠、出口導向的模式，如今面臨越南等鄰國競爭，吸引力已經逐漸下滑。她建議政府應強化本地企業能力與供應鏈韌性，聚焦如農業加工等本土優勢產業，並推動自動化與技能升級，同時也「需鬆綁法規，建立更具吸引力的投資環境」。

泰國發展研究院（Thailand Development ResearchInstitute, TDRI）研究員諾納瑞特（NonaritBisonyabut）從另一角度補充，泰國經濟成長放緩部分原因是因國家已進入較高的發展階段，「當經濟規模成長至一定程度，成長率自然趨緩，中國也有類似經驗」。

但他同時指出，泰國疫後的經濟成長停滯，更深層的問題在經濟政策缺乏延續性，短期的刺激措施已無法奏效。他說，泰國過去20年來過度依賴短期財政刺激，如同「打類固醇」，效果越來越差。

諾納瑞特認為，經濟能否改善的真正關鍵，在於政府是否願意落實早已被學界研究、提出多年的改革方向，並不因政黨更換而中斷。

他說：「長期的（經濟）改革，需要5到10年的連貫政策與政治承諾，阿努廷4個月的過渡政府（的政策）雖難以見效，但改革仍需立刻啟動。」