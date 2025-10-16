烏拉圭通過立法允許安樂死　成拉丁美洲首例

烏拉圭參議院今天通過一項將安樂死除罪化的法律，使這個南美洲國家加入少數國家的行列，允許重症患者合法尋求協助結束生命。

此舉使烏拉圭成為以天主教為主的拉丁美洲中，第一個透過立法允許安樂死的國家。

綜合法新社和美聯社報導，在拉丁美洲其他地方，哥倫比亞和厄瓜多的法院已透過最高法院裁決將安樂死除罪化，但未通過法律使其合法；古巴則允許末期病患拒絕以人工方式維持生命。

烏拉圭長久以來以通過社會自由主義法案聞名，比多數國家還早就已將大麻、同性婚姻及墮胎合法化。

參議院以31名出席議員中20票贊成的結果，批准了這項被稱為「尊嚴死亡」的法案；這項法案8月已在眾議院通過。

在長達10小時的辯論後，這項法案最終獲得通過，幾位議員稱這是「最困難」的議題。討論過程大致平和，氣氛時而感性，不過在表決通過後，場邊仍有人高喊「殺人犯」。

這項由執政的左翼政黨「廣泛陣線」（FrenteAmplio）提出的倡議，在經歷多年奮鬥後終於通過，期間主要遭到宗教右派的激烈反對。

烏拉圭國內反對安樂死的聲音主要來自天主教會，但在這個擁有350萬人口的國家，世俗化已削弱了對安樂死的抗拒；烏拉圭禁止在就職誓詞中提及上帝，並將耶誕節稱為「家庭日」。

民調顯示，超過60%的烏拉圭民眾支持安樂死合法化，僅24%反對。這項法案允許心智健全、處於無法治癒疾病末期且承受痛苦的成年烏拉圭公民或居民，接受協助自殺。

71歲的烏拉圭民眾赫洛斯（Beatriz Gelos）與神經退化性疾病「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）搏鬥了20年，她告訴法新社，這項法律「富有同情心，非常人道」。

坐在輪椅上、聲音顫抖的她說，反對人士「根本不知道這樣活著是什麼感覺」。