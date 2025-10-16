快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

哈瑪斯：悉數交還可尋人質遺體 其餘需專業設備搜尋

中央社／ 加薩市15日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，已經將所有能夠找得到的人質遺體悉數交還；以色列軍方證實，紅十字會已在加薩代為接收另兩具人質遺體。

根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議，自13日起，哈瑪斯已將20名倖存人質遣返以色列，以色列則釋放近2000名被關押的巴勒斯坦囚犯作為交換。

另外，有28名以色列人質推定死亡，截至目前為止，哈瑪斯已交出8具遺體，另由紅十字會代轉兩具遺體。不過，以色列方面表示，所交第8具遺體並非以色列人質。

哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）今天晚間聲明表示，他們已經移交所有能夠找得到的人質遺體，若要尋回更多，還需要專業的搜尋設備。

卡薩姆旅在社群媒體發聲明指出：「我們已履行協議，移交所有活著的以色列人質，以及能夠找得到的遺體...至於其餘的遺體，需要更努力地搜尋，也需特殊器材來協助。我們正竭盡所能，盼儘快結束這項工作。」

以色列軍方證實，由紅十字會已代為接收另兩具人質遺體，正運往在加薩的以色列部隊。

遺體 以色列 人質

延伸閱讀

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

川普考慮放以軍恢復加薩作戰！嗆哈瑪斯違約後果「這是我一句話的事」

擬重啟拉法關卡！以色列允600輛卡車物資進入加薩 「政治高層」做出決策

川普矢言解除武裝 哈瑪斯加強鎮壓處決異己

相關新聞

印尼首度採購陸製殲10C戰機 專家警告勿低估地緣政治影響

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日表示，雅加達將至少購買42架中國大陸製的殲10C戰鬥機...

難擺脫艾普斯坦醜聞 受害者遺作批安德魯王子「視性關係為天生權利」

英國安德魯王子捲入美國「淫魔」艾普斯坦醜聞，多年指控者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）近半年前在澳洲輕生...

帶領紐西蘭渡過經濟危機 前總理波格辭世享壽90歲

1990年代主導重大經濟改革、以誠信著稱的前紐西蘭總理波格（JimBolger）昨天逝世，享壽90歲。家屬今天聲明指出，...

俄烏戰爭誰該負責？梅克爾一句話為何讓歐洲炸鍋

強力調停以色列、哈瑪斯有成後，美國總統川普宣稱接下來要結束俄烏戰爭，10月17日將在白宮第三度會見烏克蘭總統澤倫斯基。日前，德國前總理梅克爾宣傳回憶錄時稱2021年欲與普亭會晤卻被波蘭、波羅的海國家阻撓，暗示其導致2022年烏克蘭遭入侵，東歐國家斥為推卸責任。本文剖析地緣轉移與歷史爭議，揭露歐盟裂痕與美方盤算。

「世紀離婚案」發回更審 南韓SK會長崔泰源鉅額財產暫免分割

南韓財團SK集團會長崔泰源離婚官司出現重大轉折，最高法院裁定發回下級法院重審，讓他得以暫緩執行分割鉅額財產。

捷克版川普粉墨登場！歐洲右翼浪潮擋不住？

現年71歲捷克前總理、ANO2011黨主席巴比斯預計將出任新總理，擁有「捷克川普」之稱的他是前捷克斯洛伐克共產黨成員，也是捷克知名億萬富翁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。