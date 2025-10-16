印尼首度採購陸製殲10C戰機 專家警告勿低估地緣政治影響

印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日表示，雅加達將至少購買42架中國大陸製的殲10C戰鬥機，也將是印尼首次購買非西方國家製造的軍機。但專家指出，這筆交易可能引發區域敏感問題，並帶來地緣政治影響

美聯社報導，沙夫里受訪時表示，作為現代化軍事計畫的一部分，印尼將很快從中國購買戰鬥機。他說，這些戰機「很快就會在雅加達上空飛行」，但拒絕透露更多細節。

印尼國防部發言人韋納斯（Frega Wenas）准將9月首次披露購買殲10戰鬥機的計畫。當地媒體當時報導，印尼空軍仍在審查殲10C戰機，以確保能有效強化空防能力。財政部長薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）則證實，該部已批准超過90億美元的購機預算。

薩德瓦說：「所以，一切應該已經準備就緒，但我還需要再次確認這些飛機何時會從北京運抵雅加達。」

不過，印尼國防與戰略研究所的國防分析師蘇卡迪斯（Beni Sukadis）表示，儘管印尼政府在政治上保持不結盟，但不應低估選擇的地緣政治影響。他說，經過數十年依賴西方供應商後，向北京進行大規模軍購「可能被解讀為印尼安全取向的轉變，尤其是中國在東南亞地區日益增長的軍事與外交影響力背景下。」

蘇卡迪斯警告：「這一舉動可能引發關於南海的地區敏感問題，中國在該地區擁有直接利益。」