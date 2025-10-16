難擺脫艾普斯坦醜聞 受害者遺作批安德魯王子「視性關係為天生權利」

英國安德魯王子捲入美國「淫魔」艾普斯坦醜聞，多年指控者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）近半年前在澳洲輕生，她與作家合著且在死後出版的回憶錄《Nobody's Girl》預計將於下周上市。根據《衛報》刊出的書摘，吉佛瑞指控安德魯「自以為有權，彷彿與我發生性關係是他與生俱來的權利」。

BBC轉述，吉佛瑞在書中將艾普斯坦形容為「操控大師」，並回憶與安德魯王子發生性行為的三次經歷，其中包括在艾普斯坦女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）位於倫敦的住所。安德魯王子雖於2022年與她達成和解，卻始終否認所有不當行為，新書的出版使他再度陷入爭議。

吉佛瑞透過麥斯威爾結識艾普斯坦，聲稱自己是眾多遭到性剝削的年輕女性之一，涉入的權勢人物就包括安德魯王子。書摘描述，當時17歲的她於2001年3月在倫敦與安德魯王子見面的經過。她寫道，當天一開始是被麥斯威爾叫醒，「她說，今天會是特別的一天。就像灰姑娘一樣，我將會見到一位英俊的王子！」

當安德魯抵達時，她回憶有人要他猜她的年齡，「約克公爵當時41歲，猜得很準，17歲。『我的女兒們只比你小一點。』他對我說，解釋他為何能猜對。麥斯威爾照例開了個玩笑：『看來我們很快得換掉她了。』」

書中還描述了當晚拍攝那張著名合照的經過，以及隨後的事件。她寫道：「他人還算友好，但仍覺得自以為有權，彷彿與我發生性關係是他與生俱來的權利。」

吉佛瑞寫道：「別被艾普斯坦圈子那些聲稱不知道他在做什麼的人騙了。艾普斯坦不僅沒有隱瞞所發生的事情，還樂於讓人觀看。」她還解釋，為何即便知道艾普斯坦的意圖，卻仍沒有離開「巢穴」：「有人問，明明可以輕易避開他，為什麼還要抱怨被虐待？」

吉佛瑞指出，這種說法忽略了受害者在遇到艾普斯坦之前所經歷的創傷，以及艾普斯坦多麼擅長挑選那些曾受傷、容易受害的女孩。她寫道：「我們中的許多人在兒時曾遭猥褻或性侵，許多人貧窮甚至無家可歸。我們是沒有人關心的女孩，而艾普斯坦卻假裝在乎。」

