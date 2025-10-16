帶領紐西蘭渡過經濟危機 前總理波格辭世享壽90歲

快訊

中央社／ 威靈頓16日綜合外電報導

1990年代主導重大經濟改革、以誠信著稱的前紐西蘭總理波格（JimBolger）昨天逝世，享壽90歲。家屬今天聲明指出，波格是在妻子、9名子女與18名孫子女的陪伴下安詳離世。

波格去年因腎衰竭接受治療，病情持續至今。這位前國家黨（National Party）領導人於1990年至1997年出任總理。

現任紐西蘭總理暨國家黨黨魁盧克森（ChristopherLuxon）表示，波格「以誠信與使命感為國家效力」。

盧克森說：「波格是紐西蘭政治史上的巨人，一位有信念的領袖、一位具深遠影響力的改革者，也是人民的公僕，他的遺產深刻且持久地塑造了這個國家。」

波格1972年首度當選國會議員。就任總理時，他面臨嚴重的經濟危機，任內推動多項改革以應對兩位數通膨、龐大財政赤字與高築債務。

紐西蘭外交部長暨紐西蘭第一黨（New ZealandFirst）黨魁皮特斯（Winston Peters）在1996年曾與波格組成聯合政府。

皮特斯表示：「波格先生是一位為國服務的驕傲紐西蘭人，在政治劇烈轉型的艱難時期領導國家…身為波格聯合政府夥伴，我可以證明他是位信守承諾的人。他言出必行，我們的聯合政府以誠信、專注與忠誠運作。」

波格與時任財政部長李察遜（Ruth Richardson）不僅推動經濟轉型，也因促成第一起「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）和解案而載入史冊。

「懷唐伊條約」是於1840年英國王室與毛利族簽署的協議，毛利族部落可就歷史違約提出賠償要求。

波格政府於1991至1995年間與懷卡托台努伊（Waikato Tainui）部族談判，最終達成1.7億紐元（約9700萬美元）的和解協議，並由王室正式道歉。

波格任內於1995年邀請南非總統曼德拉（NelsonMandela）訪問威靈頓（Wellington），並與英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會晤。

反對黨工黨（Labour Party）領袖希金斯（ChrisHipkins）也讚揚波格是「紐西蘭政壇的巨人」。

希金斯說：「波格執政期間，國家經歷了巨大的經濟與社會變革。他對公共服務有著持久的承諾，他的遺產將被長久銘記，並持續影響我們國家的世世代代。」

