「世紀離婚案」發回更審 南韓SK會長崔泰源鉅額財產暫免分割

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK集團會長崔泰源。美聯社
南韓財團SK集團會長崔泰源離婚官司出現重大轉折，最高法院裁定發回下級法院重審，讓他得以暫緩執行分割鉅額財產

高等法院判決要求崔泰源應支付前妻、前總統盧泰愚之女盧素英1兆3,800億韓元（約9.72億美元），做為離婚協議的條件之一 。崔泰源不服提出上訴。

最高法院周四的裁定，形同將這起因牽涉龐大資產和政治糾葛而備受關注的「世紀離婚官司」再度拉長戰線。

首爾高等法院去年5月裁定，崔泰源除得分割鉅額財產外，還必須給予盧素英2億韓元的贍養費。

崔泰源掌控南韓第二大財團SK集團控股公司17.9%的股權。他主張上訴法院誇大了盧素英對SK成長的貢獻，並指出集團價值多屬繼承所得，依法不應納入離婚財產分割範圍。

去年5月宣判後，SK集團啟動崔泰源接掌以來規模最大的重整計畫。部分分析師認為，此舉有助釋放公司價值，並為崔泰源籌措分割財產所需資金。

更審消息傳出後，SK控股股價大跌6%。

Douglas Research Advisory 分析師 Douglas Kim發布研究報告中指出，崔泰源2017年7月提出離婚已過八年多，一般離婚案件在南韓絕不會拖這麼久。他說：「這起離婚官司帶來的不確定性，是SK控股公司這八年表現不佳的主要原因。

據彭博億萬富豪指數估算，若扣除去年5月判決所要求的金額後，崔泰源的資產淨值約為16億美元。他1998年接掌SK集團，向全球布局能源、半導體和電池事業。SK集團旗下事業版圖龐大，以記憶體大廠SK海力士、電池製造商SK On，以及電信業者SK電信為核心。

崔泰源和盧素英的婚姻破裂於2015年被揭露，當時他承認與另一名女子育有一女。兩年後，他透過法院調解離婚，但雙方談判破裂，隨後展開一連串訴訟。

盧素英於2019年提起訴訟，最初要求分得42.3%崔泰源所持有SK控股的股份，當時市值約1兆韓元，並請求3億韓元的贍養費。

