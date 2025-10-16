大氣CO2濃度首破424ppm 聯合國：全球應緊急減排

聯合國今天指出，2024年地球大氣中的二氧化碳年增量創下有紀錄以來新高，呼籲全球必須緊急行動，遏止溫室氣體排放。

聯合國世界氣象組織（WMO）表示，造成氣候變遷的3大溫室氣體，即二氧化碳（CO₂）、甲烷（methane）和氧化亞氮（N2O），在2024年濃度增加皆創歷史新高。

其中，二氧化碳達到424ppm，較2023年增加3.5ppm，為1957年開始記錄以來的最大年增量。

此外，甲烷在大氣中的濃度為1942ppb，氧化亞氮則是338ppb，都寫下新高。

世界氣象組織指出，化石燃料持續燃燒，加上野火造成排碳激增，以及陸地與海洋的吸收能力下降，都是導致溫室氣體累積加速的原因。

3大氣體所造成的暖化效應，以二氧化碳約占66%、甲烷占16%，氧化亞氮占6%。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）於預定下月10日至21日在巴西貝倫（Belem）召開；這項報告提早在會前公布。

報告強調，二氧化碳為氣候變遷禍首，「全球氣候行動的首要目標，應是要實現碳排淨零」。