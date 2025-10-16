英國國會共諜案嫌犯 曾向中方透露台灣官員在英活動

英國首相府今天晚間公布副國家安全顧問就國會共諜案向檢方提交的證詞，內容提到兩位嫌疑人曾向中方透露台灣官員在英國的活動，包括來自台灣的國防部代表在倫敦與英國國會議員「秘密」會晤。

時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於2023年3月在英國被捕，2024年4月遭檢方依違反1911年「政府機密法」起訴，他們被控向中國提供有損英國國家安全和利益的資訊。

不過，檢方今年9月突然撤訴，引發質疑，外界懷疑政府可能為「避免刺激北京」，向檢方施壓。

英國政府則堅稱，撤訴是出於檢方的獨立自主判斷。首相施凱爾（Keir Starmer）今天午間在國會承諾，將「完整」公布副國安顧問柯林斯（MatthewCollins）陸續向檢方提交的總計3份證詞。

首相府晚間公布3份未經塗黑的證詞掃描檔，證詞提交日期分別為2023年12月以及今年2月和8月（官員曾在國會誤稱為7月），內容包含柯林斯對警方所提事證的分析評估。

根據證詞，化名為Alex的中共特工吸收貝瑞，委託他撰寫報告和即時提供必要資訊。

凱希則是貝瑞的重要消息來源，原因包括凱希是英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）的研究員和主任，了解國會和政府內部運作，有許多機會接觸雖未被列為「機密」、卻具一定敏感性的非公開資訊，為中方提供與英方互動、交涉時的戰術和戰略優勢。

英國警方認為，Alex以一個幌子機構為掩護，背後是中國國家安全部。Alex回報的資訊可通達一名中共領導人。儘管柯林斯未言明誰是這位中共高階官員，他在證詞對這位官員的描述與中共中央政治局常委蔡奇的經歷吻合。

證詞顯示，貝瑞曾告知Alex，台灣的國防部官員曾與CRG兩位靈魂人物─國會議員圖根哈特（TomTugendhat）和克恩斯（Alicia Kearns）「秘密」會晤，期間曾討論台灣應對中國武力犯台威脅的策略。貝瑞不僅說明台灣相關官員的身分，還附上凱希分享的現場照片。

此外，貝瑞曾應Alex要求，撰寫數份以台英關係為主題的報告，其中有2份是關於英國國會下議院外交事務委員會的訪台行程規劃（2022年），另有1份是關於英國國會內部對台灣的看法，內容引述多名國會議員的見解。圖根哈特和克恩斯皆曾任下議院外委會主席，擔任主席的時間也與凱希在CRG活動的時期重疊。

柯林斯在證詞提到，中方企圖取得與英國政府對台政策有關的情資，特別是「不容易在網路搜尋到的資訊」。

柯林斯指出，透過掌握台灣官員與英方的非公開互動情形，中方可進一步展開情報布局，並更精準地投放相關資源，包括用於秘密監控和滲透。貝瑞等人提供的資訊不僅為中方助益，也有損英國的國家安全或利益。

值得一提的是，儘管柯林斯在證詞稱中國為威權國家、對英國和盟友構成挑戰，且是對英國經濟安全的最大國家級威脅，他強調英國政府仍尋求在不損害國家安全和價值觀的前提下，與中國建立良好經貿關係，並促進相互理解，在可行之處合作、必要時競爭、絕對必須時則提出挑戰，包括在國安領域。

整體而言，柯林斯的證詞認定凱希和貝瑞的作為確實有損英國安全或利益。不過，檢察總長巴金生（Stephen Parkinson）今天稍早曾與國會下議院的外交、內政、司法和情報安全委員會主席就共諜案舉行閉門會議，他提到官方證詞的強度仍「稍嫌不足」。

巴金生說，即便他當時讓案件如期進入審判程序，最終可能也會遭法官駁回。

由於各委員會主席對巴金生的說法不盡滿意，巴金生近日有可能被要求赴國會公開說明。