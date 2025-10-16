遭指是中國通緝犯 台出版人入境德國被扣海關4小時

快訊

中央社／ 柏林15日專電

要證明自己不是另一個人有多難？台灣出版人鄭莛赴德參加法蘭克福書展，機場入境時被海關誤指為中國通緝犯，帶入小房間拘留盤問4小時。鄭莛告訴中央社，在這場如惡夢般的經歷中，她擔心的是會被德國遣返「送中」。

鄭莛上週結束曼谷書展行程，13日凌晨自曼谷飛抵法蘭克福，和從台北出發的同事相約在行李轉盤會合。她照例傳訊報平安後，排隊等候入境查驗，卻因人臉辨識未通過遭攔下。

海關人員連續多次拍照比對均失敗，詢問她「這是妳本人嗎？」並要求鄭莛出示其他證件。她解釋自己曾戴牙套、拔牙、打骨釘導致臉型改變，但仍被邊境警察帶入「小房間」進行進一步查驗。

鄭莛接受中央社專訪時詳述事件經過，當她詢問警方可否讓她打電話給使領館時，遭對方拒絕。接著多名警察開始搜查她的隨身物品，輪番比對信用卡、拍照、詢問住所與旅行目的。期間一名男警甚至怒吼質疑：「妳是中國人對不對？這本護照是假的，我們查過根本沒有這個號碼！」

鄭莛被宛如電影審訊犯人的情節嚇得發抖。訊問過程中，邊境警察一度拿出一張中國女通緝犯的照片與她的臉對比，認為「兩人顴骨的位置差不多」。面對指控，鄭莛只能不斷說明自己是台灣人。

最後，一名便衣女警要求查看她的社群帳號，對方用翻譯軟體讀取她的限時動態與私人訊息，發現她在被帶去小房間的路上仍發限動報平安，認定這不是通緝犯會有的行為。

「那一刻我忍不住掉下眼淚。」鄭莛說，因為在被帶去小房間的第4個小時過後，「終於有人相信我沒有說謊。」

查驗過程中，一張大學時期辦的屈臣氏會員卡背面留有她親筆英文簽名，與護照上拼音姓名一致。由於德國警方能辨識英文簽名，這張卡因此被歸入「可證明本人身分」的物品。鄭莛認為那張卡可能是她被放出來的原因之一。

獲釋後，鄭莛被警方告知會將這個事件「當作沒有發生」，不會留下任何負面紀錄。然而，邊境警察同時也在未清楚告知其權利情況下，要求鄭莛簽署德、英與簡體中文三份「同意被限制自由」的警方「免責」文件。

針對德國警察是否執法過當，駐德台北代表處法蘭克福辦事處處長羅美舜向中央社說明，獲悉此事時已第一時間聯繫法蘭克福航警局。

航警局局長表示，現行作業規範明定，被滯留的外國旅客若有需要，可要求聯絡其所屬國的使領館。羅美舜指出，若遇到類似情況，邊境警察可先致電法蘭克福辦事處，因為辦事處人員能立即辨認出旅客是否為台灣人，或是否冒用台灣護照

羅美舜另建議，國人出國前應攜帶至少一張與現貌相符的身分證件或文件影本，以免護照照片與本人差異過大造成誤會。

歷經一場被誤指為中國通緝犯的漫長惡夢，鄭莛走回本應在4小時前就抵達的行李轉盤，忍不住放聲大哭。心有餘悸的鄭莛告訴中央社，當時她最害怕的，是警方將她遣返到陌生的中國，更不敢想像若當下警方聯繫中國使館會有什麼後果。

使用機器人臉與指紋辨識的歐盟申根區「數位邊境系統」（EES）陸續上路，未來恐發生更多掃描不準確的烏龍事件。已投入書展工作的鄭莛仍在百忙之中抽空受訪，希望藉自身經驗提醒德方建立更合理的查驗程序，也讓更多台灣旅客了解在異國遭誤扣時的權益與求助途徑。

