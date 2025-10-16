美對南韓3500億美元投資給新建議！美財長：10天內公布貿易協議

路透報導，美國財政部長貝森特15日表示，美國與南韓的貿易談判進入收尾階段，預期10天內宣布達成協議。另根據南韓總統政策顧問金永範，美方就南韓3500億美元投資給出新提案，但他未透露細節。

貝森特稍早接受CNBC訪問透露，與南韓的談判進入收尾階段，「魔鬼藏在細節裡，雙方正針對細節做最後調整」。後續在財政部記者會上，他表示，相信與南韓在對美投資案的分歧能化解，「預期10天內會有結果」。

問及是否依照韓方請求，設立無上限貨幣互換機制時，貝森特稱這是聯準會的決策範圍，並對美韓尚未有這項機制感到意外，稱「若我是聯準會主席，與南韓和新加坡早就會有這項機制」。

美韓官員都希望在10月底前敲定貿易協議，屆時亞太經濟合作（APEC）峰會將在南韓慶州舉行。美韓官員本周在華盛頓舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會期間會面磋商。

金永範（Kim Yong-beom，音譯）15日曾表示，韓美談判已取得「實質進展」，並指出美方代表提出一項新的建議，說明南韓如何落實3500億美元投資，但他未透露細節。