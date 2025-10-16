川普考慮放以軍恢復加薩作戰！嗆哈瑪斯違約後果「這是我一句話的事」

以色列指控哈瑪斯未履行停火協議交出所有罹難人質之際，美國總統川普15日表示，哈瑪斯若拒絕履行停火協議，他考慮允許以色列總理內唐亞胡恢復在加薩的軍事行動，並且稱「只要我一句話」，以色列軍隊就能重回加薩街頭。

以哈13日完成交換生還人質行動後，哈瑪斯陸續交出8具人質遺體，以軍表示14日接收的4具遺體中有1具並非以色列人質。一名知情人士告訴CNN，哈瑪斯預計15日晚間再歸還4至5具遺體。

問及哈瑪斯若拒絕解除武裝，川普回答：「我在考慮這件事。只要我一句話，以色列就會重回加薩街頭。如果以色列能進去狠狠教訓他們一頓，他們早就那麼做了。」

他接著說，他曾經「得把內唐亞胡和國防軍拉住」，甚至和內唐亞胡為此吵過一架。

另根據川普14日接受CNN訪問後的說法，2名美國資深顧問透露，美方不認為哈瑪斯因未交出人質遺體而違反停火協議。顧問指出，透過第三方調解人，哈瑪斯已向美方保證會盡力尋回並交還所有遺體。美國也正透過調解人提供情報與後勤支援，協助尋找那些可能被埋在兩年戰火瓦礫與殘骸下的遺體。

英國廣播公司（BBC）報導，哈瑪斯表示，需要時間和專業設備，才能從加薩廢墟中找回其餘遇難以色列人質遺體。哈瑪斯武裝部門在一份聲明中表示，他們堅定遵守協議，但所有能找到的人質遺體都已歸還。