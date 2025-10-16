華爾街日報：美強化關島防衛系統 因應台海衝突

位於太平洋第2島鏈的關島在美中戰略地位內更趨關鍵。「華爾街日報」報導，中國飛彈能力快速提升，五角大廈全力強化關島基地旨在嚇阻對台動武及因應台海衝突。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，五角大廈全力打造關島的防衛系統，關島距離北京比美國領土夏威夷還要近，如今已是太平洋的戰略支柱。

多名美國軍官指出，強化關島基地的目的旨在嚇阻實力漸增的中國軍隊對台動武，展現美軍作戰能力。

強化關島基地防衛的成本高昂、運補困難，同時必須打造足以抵禦升級版「關島殺手」、解放軍東風26中程彈道飛彈的防空系統。

美中太平洋地區兩大可能衝突點台海與南海，都距離關島1500英哩（約2414公里）之外。在關島投入大量戰備資源能創造多少安全優勢存有許多問題。

五角大廈指出，中國飛彈部隊快速發展，東風26中程彈道飛彈可攜帶傳統與核彈頭，關島在射程範圍之內。2030年後島上將設置18座新型飛彈防禦系統，包含偵測、攔截與作戰管理功能，對島上軍事設施提供360度全面防護。

美軍在關島設立可容納5000名陸戰隊的布列茲基地（Blaz Base）、潛艦維修中心與升級版的安德森空軍基地（Andersen Air Force），可停放因應台海衝突所需的長程轟炸機。

美國企業研究所（AEI）學者古柏（Zack Cooper）指出，有些人認為關島地理位置重要，需確保有效軍事運作；但也有人認為關島在可接受的成本下無法防衛，美軍應分散資源。

美軍軍官認為，中國9月盛大閱兵展出各型飛彈，當中包括超高音速版東風26，駭客也目標指向關島基建，因此關島絕對是中國的目標。中國海軍快速成長逼近界線，穿越包括台灣與日本在內的第一島鏈，劃設勢力範圍，希望跨過包括關島在內的第2島鏈，在衝突中居主導地位。

美軍計劃撤出部分沖繩駐軍，但陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）曾表示，戰備移至關島是錯誤方向，美國在第一島鏈仍需維繫一定的嚇阻軍力。五角大廈清楚資源過度集中關島的風險，也將部隊佈署在其他島嶼。

關島是美國領土，駐軍無須與他國協商，在台海衝突時對潛艦與航空母艦等具有重要補給功能。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，關島是美國戰力、保護力、支援盟友及嚇阻侵略的定錨。

美軍印太司令部資料顯示，至2037年，美軍在關島的現役、後備駐軍及眷屬將增加1萬人，屆時總數將達3萬4000人。2019至2028年間將在關島投入62億美元（約新台幣1897億元）。