川普：考慮對委內瑞拉販毒集團發動陸上攻擊
美國總統川普今天表示，他正考慮對委內瑞拉販毒集團發動陸上攻擊。在此之前，美國已多次針對涉嫌運毒的委內瑞拉船隻進行致命海上打擊。
法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）受訪時，記者問及他是否考慮發動陸上攻擊。川普回應說：「我們現在確實在考慮陸上行動，因為我們已經掌握海上情勢。」
路透社報導，川普今天也證實紐約時報（The NewYork Times）的報導，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密行動。
紐時是最早報導這項消息的媒體，消息來源是知悉這項秘令的美國官員。
