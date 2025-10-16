印度外交轉向？ 川普：莫迪保證停止購買俄羅斯石油

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，印度總理莫迪（NarendraModi）向他保證，印度將停止向俄羅斯購買石油。

路透社報導，川普在白宮活動上告訴記者：「我原本對印度購買（俄羅斯）石油感到不滿，而他（莫迪）今天向我保證，他們將不會再從俄羅斯購買石油。這是重大進展。接下來我們會讓中國也做同樣的事。」

美國與印度近年來曾強化彼此關係，包括在川普第一任期期間，因為美印雙方皆擔心中國日益增長的影響力。

但川普重返白宮後，因為印度拒絕停止購買俄羅斯石油，對印度大幅加徵關稅，導致美印聯手抗中前景生變。

路透社指出，在俄烏戰爭持續之際，華府正加大力道削減俄羅斯的石油收入，若印度確實承諾停止購買俄羅斯石油，可能成為全球能源外交的轉折點。