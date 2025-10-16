美防長座機窗戶出現裂痕 急降英國機場

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）所乘飛機今天因機窗出現裂痕，被迫在英國緊急降落，所幸機上所有人安全無虞。

法新社報導，五角大廈發言人帕尼爾（SeanParnell）在社群媒體X發文寫道，赫格塞斯在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）防長會議結束後搭機返美，途中在英國一座機場臨時降落。

帕尼爾還指出：「這架飛機依標準程序降落，機上所有人安全無虞，包括赫格塞斯部長在內。」

赫格塞斯則在X發文回應說：「一切安好，感謝上帝，任務繼續進行。」

