美防長座機窗戶出現裂痕 急降英國機場
美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）所乘飛機今天因機窗出現裂痕，被迫在英國緊急降落，所幸機上所有人安全無虞。
法新社報導，五角大廈發言人帕尼爾（SeanParnell）在社群媒體X發文寫道，赫格塞斯在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）防長會議結束後搭機返美，途中在英國一座機場臨時降落。
帕尼爾還指出：「這架飛機依標準程序降落，機上所有人安全無虞，包括赫格塞斯部長在內。」
赫格塞斯則在X發文回應說：「一切安好，感謝上帝，任務繼續進行。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言