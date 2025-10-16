美防長座機窗戶出現裂痕 急降英國機場

日本自民黨總裁高市早苗昨天會晤三大在野黨黨魁，邀請國民民主黨考慮聯合執政並在首相指名選舉提供支持，也與日本維新會領袖同意自今天起以聯合執政為目標展開政策協商。日媒報導，相關結盟會談可能讓高市更接近當上首相。

2025-10-16 00:11