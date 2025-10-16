聽新聞
核電、安保分歧 日三大在野黨整合難

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

日本立憲民主黨代表野田佳彥表態可能支持國民民主黨代表玉木雄一郎角逐首相，但日媒指出，在野兩黨在核電、安保等政策分歧，合作難度很高。

時事評論員鄉原信郎分析，延續廿六年的自民、公明黨合作體制破局後，「後石破時代」的日本政治框架如何發展，陷入完全無法預測的混亂狀態。自民黨目前在眾議院占一九六席，距離過半的二三三席還差近四十席，僅與一個政黨結盟已無法確保絕對多數。

野田視當前為十幾年一遇的政權輪替機會，希望整合在野候選人。玉木十四日則在記者會說，若要共同治理國家，政策協調至關重要。各在野黨共同點很多，立憲、國民和日本維新會在七月參議院選舉都承諾暫時降低消費稅以應對通膨，但玉木說，國民、立憲的分歧關鍵是防衛問題。

玉木說，立憲的政策必須務實才可能執政，若安全政策及核電等能源政策不一致，政府不會穩定，「尤其是在安全政策，我們現在處境絲毫不容任何偏離」。

然而，三黨領袖昨會面後，野田說，立憲民主黨仍將維持反對興建核電廠政策，憲法修改方案需要審議，而在反對集體自衛權問題上，可能採取較務實的行動。

換句話說，即使三黨領袖大張旗鼓會面，立憲與對方的重大政策歧見仍在。這場會面的結論，就是由三黨幹事長繼續溝通。玉木表示，如果需要的話，三人將於下周一再次會面。

玉木早已表明，國民民主黨是政策本位主義，立憲必須先將安保、核電等立場在該黨內部統一，雙方再來談。日本經濟新聞日前報導，立憲和國民在核電、安保、憲法等議題立場不同，立憲若不改變態度就合作無望。立憲黨內有偏自由派、反核的派閥「聖所」，包括約四十至五十名議員，即使立憲黨中央決議支持玉木，一旦該派閥部分議員倒戈，玉木仍可能不敵自民黨總裁高市早苗

日本民進黨二○一七年眾院選舉後，分裂成立憲、國民兩黨，雙方二○一九年一度討論合併但未成。二○二○年再度討論合併，國民民主黨時任代表玉木雄一郎由於黨內意見不一，宣布依照是否贊成合併進行「分黨」，同年九月正式因分黨解散，玉木領導的「不合併派」重新組成新國民民主黨，被批准繼續使用原名，如今是占眾院廿七席的重要在野黨。

高市邀在野黨結盟 獲正面回應

日本自民黨總裁高市早苗昨天會晤三大在野黨黨魁，邀請國民民主黨考慮聯合執政並在首相指名選舉提供支持，也與日本維新會領袖同意自今天起以聯合執政為目標展開政策協商。日媒報導，相關結盟會談可能讓高市更接近當上首相。

核電、安保分歧 日三大在野黨整合難

日本立憲民主黨代表野田佳彥表態可能支持國民民主黨代表玉木雄一郎角逐首相，但日媒指出，在野兩黨在核電、安保等政策分歧，合作...

