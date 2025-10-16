高市邀在野黨結盟 獲正面回應

日本自民黨總裁高市早苗昨天會晤三大在野黨黨魁，邀請國民民主黨考慮聯合執政並在首相指名選舉提供支持，也與日本維新會領袖同意自今天起以聯合執政為目標展開政策協商。日媒報導，相關結盟會談可能讓高市更接近當上首相。

高市昨在東京分別會晤立憲民主黨代表野田佳彥、國民民主黨代表玉木雄一郎、日本維新會代表吉村洋文。三大在野黨魁也於同日下午會晤，尋求共推首相候選人實現政權輪替；但玉木會後說，彼此在安保、核能等政策仍有分歧。

日本富士新聞網和產經新聞報導，高市、玉木會談氣氛融洽。高市會後說，她請求玉木在首相指名選舉合作，兩黨在基本政策非常接近，特別是她競選總裁時所提的成長戰略，「我提到要把日本優秀科技落實於社會，以科學技術立國來強化日本經濟」。

高市也說，她將針對國民民主黨主張調整「年收的牆」設定新協商機制。年收的牆意指，特定收入以下不需負擔所得稅或社會保險費的基準線。日本政府三月提高基礎扣除額，將須付所得稅的年收門檻從一○三萬日圓提高至一六○萬日圓，國民民主黨主張再上調至一七八萬日圓。

高市說，關於年收的牆，兩黨曾達成共識，這次希望更迅速推進，「無論在外交、安保、能源和經濟，我相信我們有許多共同點，我想重申在各領域合作意願」。

三大在野黨魁當天也討論是否可能達成政策妥協。被指可能代表在野陣營角逐首相的玉木說，目前在野黨組成的聯盟若執政也將是少數政府，意味即使他成為首相，執政前景也很艱難。他還說，國民民主黨在政策上與高市的共同點更多。

另外，高市與吉村同意展開協調政策的磋商，以組成潛在執政聯盟。吉村說，兩黨有討論基礎，之後將討論細節，若達成共識將在首相指名選舉支持高市。他還說，高市表示自民黨願意就日本維新會的「副首都」計畫合作。該計畫將允許大阪在需要時替代東京。

讀賣新聞報導，自民和維新的協商將由高市、自民黨政調會長小林鷹之、維新共同代表藤田文武、政調會長齋藤勇士共同進行。高市說，已坦率向對方表態希望能以共同執政的方式展開合作；至於「副首都」構想，高市說，兩黨將展開協商，目標明年國會常會提出協議。

日本時報報導，自民、維新若達成協議，維新的卅五席眾議員將讓高市最多獲得二三一票，距過半只差兩票，雖可能無法在第一輪過關，但足以贏得相對多數決的決選，出任首相可能性增加。

日媒報導，日本計畫廿一日召開國會臨時會，但自民黨和在野黨就首相指名選舉日期尚未達成共識。自民黨提議廿一日就舉行首相指名選舉，但在野黨以正進行跨黨磋商為由拒絕，希望延後，朝野將繼續討論。

自民黨內則出現主張讓現任首相石破茂暫時續任的聲音，該黨多名眾參議員認為，高市勝算未明前，應由石破茂續任，維持總理大臣（首相）與總裁不同人的「總總分離」制。但該黨幹事長鈴木俊一說，希望堂堂正正取得指名。