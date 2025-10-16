英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

英國國會共諜疑雲持續延燒，首相施凱爾（Keir Starmer）今天在國會下議院「首相答問」期間主動表示，他將「完整」公布副國家安全顧問向檢方提出的證詞。

前國會議員幕僚凱希（Chris Cash）被控為中國從事間諜活動，英國檢方9月突然撤銷起訴，引發質疑。

凱希於2023年被捕時，擔任英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）主任。CRG具「對中鷹派」色彩，在推動相關法規和政策的修訂頗具影響力，凱希被捕無異為英國政壇及涉中事務圈投下震撼彈。

凱希與另一位嫌疑人貝瑞（Chris Berry）雙雙於2023年被捕，隨後於2024年4月遭起訴。

皇家檢察署（CPS）今年9月撤訴，遭外界懷疑是受政治力介入，包括現任國安顧問等政治任命官員為「避免刺激北京」，對身為公務員的副國安顧問施壓，要求他避免在證詞論述中國確實對英國構成「威脅」、或者中國符合英國相關法規對「敵國」的定義。

凱希和貝瑞遭起訴是在保守黨執政期間。去年7月英國舉行國會大選，工黨贏得執政權。副國安顧問柯林斯（Matthew Collins）曾在2023年12月，以及今年的2月和7月，為檢方提供證詞。

曾任CRG和國會下議院外交事務委員會主席、並曾在保守黨執政期間擔任安全事務內政副大臣的國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）今天質問，若檢方撤訴是因為起訴事由不足，為何施凱爾不以司法「濫權」為由，向檢方究責。

此外，即便施凱爾和其他政府官員一再重申未介入副國安顧問的證詞，圖根哈特追問，政府高層是否有可能透過對公務員進行「政治引導」，促使他們提供符合特定方向的證詞，最終導致案件無法進入審判程序。

曾任檢察總長5年的施凱爾回應，絕對未有所謂的政治引導，而他本人過去擔任檢察總長期間，包括在保守黨執政時，「從來沒有」遭遇任何形式的政治施壓。

施凱爾強調，司法機關獨立自主是英國值得自豪的傳統，而無論是過去在檢察總長、或是如今在首相這個位子上，他都會力主維護這個傳統。

針對國會共諜案未能進入審判程序，現任政府多次強調這是檢方的獨立自主決定。

施凱爾今天重申，他對案件未能進入審判「深感失望」。他並批評保守黨在執政期間未能積極回應修法需求，從2015年啟動檢討，歷經8年，直到2023年才完成新法「國家安全法」的立法程序。

獲英國國會跨黨派支持通過的2023年「國家安全法」賦予情報安全和司法機關更符合時代需求的法律工具，有助更有效應對間諜活動威脅。

施凱爾表示，既然檢方昨晚已澄清，是否公布副國安顧問向檢方提交的證詞，由政府全權決定，經今天上午謹慎評估，他決定「完整」公布相關證詞。

施凱爾說，經完備「短暫」法定程序，包括告知證詞所牽涉人士，短期內，政府即可公布證詞。