互控對方先動手爆衝突 巴基斯坦、阿富汗暫時停火48小時

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
阿富汗首都喀布爾15日濃煙沖天，阿富汗神學士官員稱一輛油罐車爆炸。歐新社
阿富汗首都喀布爾15日濃煙沖天，阿富汗神學士官員稱一輛油罐車爆炸。歐新社

巴基斯坦宣布，巴基斯坦和阿富汗神學士政府同意自格林威治標準時間十五日下午一時起實施四十八小時臨時停火。兩國於再爆衝突之後達成這項協議。

路透報導，巴基斯坦外交部說，雙方將真誠致力於透過對話，針對此一複雜但可以克服的問題，找出正面解決之道。神學士政府發言人穆賈希德說，由於「巴基斯坦方面提出請求並且堅持」，因而有這項停火協議。

兩國這波緊張局勢源於巴基斯坦要求神學士政府遏止武裝分子。巴國指控阿富汗庇護由巴基斯坦神學士運動領導的武裝團體，遭到否認。

上周阿富汗境內發生多起爆炸事件，其中兩起發生在首都喀布爾，爆炸案被歸咎於巴基斯坦發動，作為報復，神學士對南部邊界沿線多個地區發動攻勢。

巴基斯坦軍方稍早發表聲明說，十五日黎明在西南邊界與神學士的衝突中，擊斃對方廿人，另有多人受傷。聲明指出，在前一晚西北邊界的衝突中，約有卅名神學士武裝分子據信遭到擊斃。

在阿富汗史賓波達克地區，當地訊息部門發言人稍早告訴法新社，阿富汗與巴基斯坦十五日黎明爆發新一輪邊界衝突，造成十五名阿富汗平民死亡。

巴基斯坦於九日向阿富汗境內的神學士部隊發動空襲以來，雙方交火不斷。二名安全官員向路透表示，巴基斯坦邊境的奧勒格宰區發生部隊與神學士武裝分子的戰鬥，六名巴基斯坦人死亡、六人受傷，還有九名武裝分子遭擊斃。

