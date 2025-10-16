聽新聞
赫塞斯限縮媒體採訪權 川普護航 美媒聯名抗議

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（左）再度限縮媒體在五角大廈採訪權，總統川普力挺他的作為。美聯社
美國國防部長赫塞斯（左）再度限縮媒體在五角大廈採訪權，總統川普力挺他的作為。美聯社

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈反彈，痛斥國防部限制記者採訪權，聯名表示將堅持新聞自由，不會接受新規定。

美國國防部長赫塞斯表明，若記者們未在十四日前簽署文件同意遵守規定，就必須歸還五角大廈通行證，並於隔日清空辦公區。期限截止前，只有支持川普的One America News表示將簽署該政策，其他所有媒體都拒簽，包括赫塞斯曾任主播的福斯新聞。

包括美聯社、路透、紐約時報華盛頓郵報、大西洋月刊、有線電視新聞網、國家廣播電台、保守派媒體福斯新聞、Newsmax都拒簽這份文件，該文件要求各媒體同意遵守或確認已理解五角大廈新採訪規定。赫塞斯則嘲諷地在Ｘ平台上以「再見」表情符號回應。

拒簽的各家媒體發表聯合聲明譴責新規定，認為將限制記者報導重要國家安全問題的能力。聲明中說，「這項政策史無前例，威脅到新聞工作的核心保障。我們將繼續如同數十年來一樣，報導美國軍方消息，堅守新聞自由與獨立原則」。

國防部首席發言人帕內爾稱新規建立合理的媒體作業程序，「政策並沒有要求他們同意，只是要他們確認理解政策內容而已。他們卻崩潰了，上網大喊受害。我們堅守這項政策是為了軍人與國安著想」。

根據新規，記者可使用敏感或非機密資料來調查、報導或刊登美軍消息，但如果是向國防部員工詢問，就被視為「安全風險」。

川普十四日在白宮為赫塞斯辯護，他表示，赫塞斯認為新聞界干擾世界和平且很不誠實。赫塞斯隨後表示，新政策類似白宮或其他軍事設施的政策，並指記者企圖讓國防部員工洩露資訊。

