以哈換囚完畢 川普要哈瑪斯繳械 「不照做美國就讓他們繳械」

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也釋放廿名存活人質，美國總統川普十四日指出，哈瑪斯接下來要繳械解除武裝，如果他們不這樣做，美國會讓他們繳械。

哈瑪斯十三日釋放四十八名人質中依然存活的廿人，以色列也釋放一九六八名巴勒斯坦囚犯，包括二五○名高安全級別囚犯，許多被判處無期徒刑。ＣＢＳ報導，哈瑪斯十四日將四具人質遺體交給紅十字會轉交以色列。

依照川普的廿點和平計畫，哈瑪斯除了釋放存活人質也必須送回人質遺體。川普表示，哈瑪斯告知他們掌握廿四到廿六具人質遺體，其數字並不正確，實際上數字更少，他希望能夠取回人質遺體。

川普十四日也在社群平台表示，和平計畫第二階段已經開始。他受訪時說，哈瑪斯承諾會繳械，如果哈瑪斯不這樣做，「我們會讓他們繳械」；哈瑪斯知道他不是在玩遊戲。

川普並未說明具體做法，但表示會很快讓他們屈服，有可能是非常暴力的方式。

根據川普的計畫，以哈休戰後，雙方會在第一階段放人質，之後繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將會獲得赦免；任何想要離開的成員也會由安全管道離境。

哈瑪斯目前尚未公開同意或簽署任何明確規範如何解除武裝的文件。哈瑪斯過去兩年多次表示願意放棄對加薩的政治控制，但繳械一直是該組織紅線。

川普日前指出，以哈衝突結束後，他將把注意力集中到終結俄烏戰爭；他預計十七日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面。

川普十四日表示，他與普亭有非常良好的關係，現在可能也保持這樣的關係，但他不明白為何普亭仍持續這場戰爭，他認為這場戰爭不利普亭。