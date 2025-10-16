聽新聞
0:00 / 0:00

以哈換囚完畢 川普要哈瑪斯繳械 「不照做美國就讓他們繳械」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
紅十字會車輛15日將戰爭期間遭以色列扣留的巴勒斯坦人遺體送回。路透
紅十字會車輛15日將戰爭期間遭以色列扣留的巴勒斯坦人遺體送回。路透

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也釋放廿名存活人質，美國總統川普十四日指出，哈瑪斯接下來要繳械解除武裝，如果他們不這樣做，美國會讓他們繳械。

哈瑪斯十三日釋放四十八名人質中依然存活的廿人，以色列也釋放一九六八名巴勒斯坦囚犯，包括二五○名高安全級別囚犯，許多被判處無期徒刑。ＣＢＳ報導，哈瑪斯十四日將四具人質遺體交給紅十字會轉交以色列。

依照川普的廿點和平計畫，哈瑪斯除了釋放存活人質也必須送回人質遺體。川普表示，哈瑪斯告知他們掌握廿四到廿六具人質遺體，其數字並不正確，實際上數字更少，他希望能夠取回人質遺體。

川普十四日也在社群平台表示，和平計畫第二階段已經開始。他受訪時說，哈瑪斯承諾會繳械，如果哈瑪斯不這樣做，「我們會讓他們繳械」；哈瑪斯知道他不是在玩遊戲。

川普並未說明具體做法，但表示會很快讓他們屈服，有可能是非常暴力的方式。

根據川普的計畫，以哈休戰後，雙方會在第一階段放人質，之後繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將會獲得赦免；任何想要離開的成員也會由安全管道離境。

哈瑪斯目前尚未公開同意或簽署任何明確規範如何解除武裝的文件。哈瑪斯過去兩年多次表示願意放棄對加薩的政治控制，但繳械一直是該組織紅線。

川普日前指出，以哈衝突結束後，他將把注意力集中到終結俄烏戰爭；他預計十七日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面。

川普十四日表示，他與普亭有非常良好的關係，現在可能也保持這樣的關係，但他不明白為何普亭仍持續這場戰爭，他認為這場戰爭不利普亭。

哈瑪斯 川普 人質 以色列 巴勒斯坦 澤倫斯基 烏克蘭 紅十字會

延伸閱讀

擬重啟拉法關卡！以色列允600輛卡車物資進入加薩 「政治高層」做出決策

才簽和平協議 哈瑪斯行刑式公開處決8男

川普矢言解除武裝 哈瑪斯加強鎮壓處決異己

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

相關新聞

高市邀在野黨結盟 獲正面回應

日本自民黨總裁高市早苗昨天會晤三大在野黨黨魁，邀請國民民主黨考慮聯合執政並在首相指名選舉提供支持，也與日本維新會領袖同意自今天起以聯合執政為目標展開政策協商。日媒報導，相關結盟會談可能讓高市更接近當上首相。

核電、安保分歧 日三大在野黨整合難

日本立憲民主黨代表野田佳彥表態可能支持國民民主黨代表玉木雄一郎角逐首相，但日媒指出，在野兩黨在核電、安保等政策分歧，合作...

以哈換囚完畢 川普要哈瑪斯繳械 「不照做美國就讓他們繳械」

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也釋放廿名存活人質，美國總統川普十四日指出，哈瑪斯接下來要...

薛瑞福：台灣通過特別預算後 美有望川普2.0首波軍售

美國總統川普重返白宮近九個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關特別預...

赫塞斯限縮媒體採訪權 川普護航 美媒聯名抗議

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈...

互控對方先動手爆衝突 巴基斯坦、阿富汗暫時停火48小時

巴基斯坦宣布，巴基斯坦和阿富汗神學士政府同意自格林威治標準時間十五日下午一時起實施四十八小時臨時停火。兩國於再爆衝突之後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。