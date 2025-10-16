遭哈瑪斯俘虜分隔2年 以色列情侶終重逢要「一起療傷」

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

2023年10月7日，哈瑪斯攻擊以色列，以色列情侶歐爾與阿加瑪尼被擄。在分隔738天後，先一步重獲自由的阿加瑪尼終於與男友重逢，為此她感性發文道：「是時候開始一起療傷」。

綜合英國廣播公司（BBC）與路透社報導，現年32歲的歐爾（Avinatan Or）與28歲女友阿加瑪尼（NoaArgamani）是在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）上被綁架。摩托車後座上的阿加瑪尼被拖走的驚恐片段，成為那次攻擊最廣為人知的影像之一。

2024年6月8日，以色列突擊隊救出阿加瑪尼；被另外關押在加薩走廊（Gaza Strip）中部的歐爾則於本月13日獲釋。

美國總統川普（Donald Trump）斡旋促成以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）停火，讓哈瑪斯釋放20名仍在世的以色列人質，歐爾就是其中之一。

伴侶獲釋隔天，阿加瑪尼在社群媒體Instagram用希伯來文發布感性貼文，並附上兩人自2023年以來的第一批合照。

她寫道：「距離我上次見到阿維納坦（歐爾），我的愛人，已經過了兩年。兩年前，恐怖分子綁走我們，把我推上摩托車，當著全世界的面將我們強行分開。」

阿加瑪尼說，自己跟其他女性及兒童被關在房子裡，男友則被關在地道內，「哈瑪斯曾公布我還活著的影片和跡象，而阿維納坦音訊全無」。

她說，兩人現在可以開始療傷，「我們贏了個人的戰爭，全世界與我們共同作戰來實現這一刻，此刻是我們開始共享未來人生的時候。」

阿加瑪尼也感謝川普協助讓以色列人質回家、幫助他們「戰勝黑暗」。

歐爾的父親雅隆（Yaron Or）受訪時形容，兒子被囚期間，食物「少得可憐」，長時間都是孤身一人，被鐵鏈拴在地道或狹小的空間內。身高近200公分的歐爾一度還被關在高度僅1.8公尺、長度只比他睡的床墊略長的地方。

雅隆告訴記者，那些日子裡，兒子「沒有書看、沒人可以講話，什麼都沒有」，只曾獲得一個魔術方塊打發時間；他幾乎毫無外界資訊，不曉得女友下落，也不清楚哈瑪斯攻擊及以色列隨後發動攻勢的全部狀況。

雅隆表示，兒子身邊不乏親人死於以色列國防軍（IDF）空襲的守衛，「我認為他們沒傷害他簡直是奇蹟」，只有一次他企圖脫逃被抓後遭到毆打。

這位老父親還說，兒子現在極度消瘦，「他的身體狀況仍需復原，但心理狀態，感謝神，他還是我們熟悉的阿維納坦－一樣幽默、堅強。」

