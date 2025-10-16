快訊

英美聯手打擊柬埔寨詐騙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美、英政府聯手制裁柬埔寨網路詐騙集團，美方起訴主嫌，並扣押了價值150億美元的比特幣，檢察官說這是歷來規模最大的沒收行動；英方也凍結了價值逾1.3億英鎊（1.72億美元）的多棟倫敦地產。

太子集團董事長陳志，因涉及電匯詐騙與洗錢，14日遭美國聯邦檢察官在紐約起訴。陳志遭控利用柬埔寨的強迫勞動員工，情緒操控美國與全球的成千上萬名受害者，用愛情陷阱吸引民眾上鉤投資，進行「殺豬盤」詐騙。

美國聯邦檢察官諾切拉說：「這個歷史性的起訴與沒收行動，向各地詐欺者釋出訊息，不管你們身在何處，都會追捕到底」。陳志出生於中國大陸，之後移民柬埔寨，目前尚未落網。

美國司法部扣押127,271枚比特幣，目前總值約150億美元，表示這是詐騙與洗錢的不法所得。英國當局也凍結19處倫敦房產，總值逾1.3億英鎊。

美英當局表示，太子集團用空殼公司和賭博平台等，替不法所得洗錢。美國財政部把太子集團列入跨國犯罪組織，這表示該集團將在國際上遭到孤立，美企與個人不能和與其做生意，否然將遭制裁。

據德州奧斯汀大學去年的研究，2020年1月到2024年2月之間，詐騙集團以類似伎倆共在全球詐取750億美元以上。美國聯邦調查局（FBI）也說，加密貨幣的投資詐騙，光是去年舉報案件損失金額就高達58億美元。

