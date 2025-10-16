高市當選日相機率升高 與維新會代表會面 組成新執政聯盟有譜

日本自民黨黨魁高市早苗15日與日本維新會代表吉村洋文會面，敲定了未來幾天將以組成新執政聯盟為目標，進行政策協商，讓原本因公明黨退出執政聯盟而首相之路出現變數的高市，當選機率又再增加。在野三黨雖同日稍早也進行會談，但對於部分政策仍沒有共識，共推候選人的構想受阻。

彭博資訊報導，同時是大阪府知事的吉村洋文在會後記者會上表示，如果政策協商能在20日前達成協議，維新會將會在首相指名選舉中支持高市。首場協商將在16日進行。

吉村表示，高市在15日會談上不僅對維新會重視的社會保障制度改革表達贊同，也表示與維新會一樣，有設立「副首都」的構想，讓他認為兩黨之間有協商的基礎。他也表示，將討論兩黨之間有歧見的「政治與金錢」問題；維新會的主張是禁止所有企業或團體的政治獻金。高市也向記者表示，和維新會之間「基本政策幾乎一致」，兩黨的外交和能源政策「沒什麼差異」，但其他政策預料就要花時間商討。

公明黨上周退出執政聯盟，讓日本各黨本周為了爭奪或保住首相大位，開始拚命拉黨結派。在眾院擁有35席的維新會若投給高市，將與自民黨合計達到接近半數的231席，使高市當選首相的可能性大增。

雖然在高市與吉村會談前，最大在野黨立憲民主黨也為了共推在野候選人，與維新會和國民民主黨商談合作，但這場三黨黨魁會談卻未能在安全和能源政策方面達成共識。

被認為會是共推候選人的國民民主黨代表玉木雄一郎向記者團表示，立民黨代表野田佳彥在會中曾提出，由三黨組成少數執政黨的構想，但他認為「就算是我當選首相，這樣也很難執政」。