臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求
巴基斯坦外交部15日宣布，與阿富汗神學士政權協議自15日晚間6時起實施48小時的臨時停火，以緩和緊張情勢並防止衝突升級。
巴基斯坦外交部說，雙方透過真誠且努力的對話，為複雜但可解決的問題找到積極的方案，而停火是應阿富汗要求。不過，神學士政府還未證實該消息。
巴基斯坦官員15日說，在邊境發生數日衝突後，巴基斯坦在一場徹夜戰鬥中擊斃數十名阿富汗安全部隊成員與武裝分子。
