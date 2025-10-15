川習APEC峰會見面仍有譜？美財長曝川普「亞洲行」計畫：先訪問日本

美國財政部長貝森特15日表示，他預期美國總統川普仍會與中國國家主席習近平見面；貝森特也預告說，川普此趟亞洲行會先訪問日本，再前往南韓參加APEC領袖峰會。

路透日前報導指出，馬來西亞外交部長哈山（Mohamad Hasan）也預告川普預計26日訪問馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

中國大陸近日強化稀土出口管制，引發川普大為不滿，宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅；川普政府也針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同樣對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

川普14日也表示，美方正考慮針對中國不採購美國大豆採取報復性行動，包括停止購買中國食用油。

貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America），他表示，中國企圖補上說明，稱中國的行為是為了回應美國，「這不是真的」。

不過，貝森特說，他相信美中情勢仍有機會降溫，並指出，美國有比稀土更強大的反制手段。貝森特也說，中國的行為是與世界為敵，不只是美中之間的問題。

貝森特說，好消息是，本周是世界銀行和國際貨幣基金組織周，很多他的對應窗口都有出席，美國將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度和亞洲民主國家對話。

貝森特指出，中國也有代表出席，美中之間正在溝通，他也會與中方代表展開工作層級的會議。

貝森特重申，美國對中國有很多籌碼，停止出口中國需要的產品，足以對中國經濟造成同等的傷害，不過，美國不想傷害中國的經濟，也相信中國不想傷害美國經濟。

至於川普是否還會與習近平在南韓APEC峰會見面？貝森特說，據他所知，川普仍會出席APEC峰會，但也認為，還要看接下來會發生什麼事。

貝森特說，川普與習近平之間有非常好的關係，他們對彼此的信任也是美中情勢尚未升溫的原因。

貝森特預告說，美國會訪問馬來西亞，川普在前往南韓之前也會先訪問日本，他會提前啟程與中方代表見面。