阿富汗首都猛烈爆炸！疑巴基斯坦所為…坎達哈省也遭攻擊約15人身亡

阿富汗首都喀布爾北部的凱爾卡納區15日傳出猛烈爆炸，據當地媒體公布畫面，現場的濃煙直竄天際，多棟建築遭波及。阿富汗神學士政府也稱巴基斯坦軍隊15日在靠近阿富汗史賓波達克發動攻擊，造成超過10名平民死亡，100多人受傷，而巴基斯坦則指控神學士攻擊史賓波達刻對面的杰曼鎮，造成4名平民死亡。

喀布爾當地媒體ZAWIA通訊社在社群媒體X公布的畫面顯示，喀布爾市中心建築出現大量濃煙沖天，而四周則有密集的建築物林立。

自巴基斯坦於9日向阿富汗境內的神學士部隊發動空襲以來，雙方交火不斷。2名安全官員向路透表示，巴基斯坦邊境的奧勒格宰區發生部隊與神學士武裝分子的戰鬥，6名巴基斯坦人死亡，另有6人受傷，還有9名武裝分子遭擊斃。巴基斯坦軍方否認攻擊史賓波達克，稱其為「無恥且赤裸的謊言」。

阿富汗官員則說，巴基斯坦15日向阿富汗坎達哈省發動空襲。坎達哈省史賓波達克區發言人哈克馬爾（Ali Mohammad Haqmal）說，約15名平民死亡。當地醫院則說傷者中有80多人為婦孺。

神學士指控巴基斯坦軍方散播假訊息、挑起邊境緊張，還窩藏密謀反對阿富汗的伊斯蘭分子，破壞阿富汗穩定。但巴基斯坦否認指控，說相關攻擊是「呼羅珊伊斯蘭國」所為，該組織反對神學士政權，並針對平民、官員發動爆炸攻擊。